Nord-Korea truer med nye rakettoppskytinger

FNs sikkerhetsråd vedtok i natt å fordømme Nord-Koreas siste rakettoppskyting. Samtidig ber sikkerhetsrådet alle land om fullt ut å innføre FN-sanksjonene mot Nord-Korea, som ble vedtatt for noen uker siden.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un truer med nye oppskytinger mot Stillehavet, men sier USAs videre oppførsel blir avgjørende for fremtidige missiler. Han var selv til stede for å overvære oppskytingen tirsdag, og skal ha uttalt at han er svært fornøyd med den.

Nord-Korea – Øver på krig

– Den siste prøveoppskytingen er en krigsøvelse som første trinn i den militære operasjonen til den nordkoreanske hæren i Stillehavet og et betydningsfylt forspill for å kontrollere stillehavsøya Guam, sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

ØVELSE: Kim Jong-un skal selv ha vært til stede under oppskytingen tirsdag. Foto: Lee Jin-man / AP

I etterkant av møtet i FNs sikkerhetsråd kom USAs FN-ambassadør med kraftige advarsler mot myndighetene i det isolerte landet.

– USA vil ikke la Nord-Korea fortsette i lovløshet. Det er på tide at myndighetene Pyongyang innser hvilken fare de setter seg selv i. Verden står samlet mot dem, sier USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, til Reuters.

Hun kaller Nord-Koreas oppskyting over Japan opprørende, og krever at landet stanser rakettestene umiddelbart, ifølge nyhetsbyrået.

ADVARSLER: USAs FN-ambassadør , Nikki Haley, kom med kraftige advarsler mot regimet i Pyongyang. Foto: Kena Betancur / AFP

Det var USA som tok initiativ til møtet etter samtaler med japanske myndigheter.

Fordømmer rakettestene

De 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd står sammen om fordømmelsen. Også Kina og Russland gikk med på å undertegne en erklæring som fordømmer Nord-Koreas handlinger på nattens hastemøte.

President Donald Trump sier verden har hørt Nord-Koreas siste melding høyt og tydelig.

– Trusler og destabiliserende handlinger bare øker det nordkoreanske regimets isolasjon i regionen og blant alle nasjoner i verden. Alle alternativer er nå på bordet, uttaler Trump.

FØLGER MED: President Donald Trump sier verden har hørt Nord-Koreas siste melding høyt og tydelig. Her under en pressekonferanse med den finske presidenten. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Mellomdistanseraketten som ble skutt opp over Nord-Japan tirsdag, brakk i tre deler før den falt ned i Stillehavet om lag 1.200 kilometer øst for øya Hokkaido, ifølge NTB.

Forrige gang en nordkoreansk rakett passerte over japansk luftrom var i 2009. Da hevdet nordkoreanske myndigheter at det var en satellitt, men USA, Sør-Korea og Japan mente det var snakk om en prøveoppskyting av et såkalt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).