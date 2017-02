– Håper Trump tar en burger med Kim Jong-un

Geir Helgesen har ikke tro på at dagens sanksjonspolitikk fører frem, han håper FN kan enes om en dialog med Nord-Korea. Foto: NRK

På et ukjent, øde sted kjørte nordkoreanske soldater ut en bil med en ballistisk rakett av typen Pukguksong-2. Minutter senere ble den skutt opp. «Vellykket» var beskjeden Kim Jong-un fikk.

– Kina skeptiske til USA

Raketten fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan. Nå er det full krangel om hvem som har skyld i hva og hvem som skal legge press på hvem.

Video: Her skyter Nord-Korea opp raketten Du trenger javascript for å se video. Video: Her skyter Nord-Korea opp raketten

Fakta om Nord-Koreas rakettoppskytinger Ekspandér faktaboks Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Parallelt jobber landet med utvikling av langtrekkende raketter.

Spenningen i regionen har økt, særlig etter fjorårets prøvesprengninger.

Nord-Korea begynte sitt rakettprogram på 1960-tallet i samarbeid med Sovjetunionen.

Nord-Korea har siden 2014 flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt.

7. februar 2016: Nord-Korea plasserte en satellitt i bane rundt jorda.

24. august 2016: Prøveoppskyting av et missil fra en ubåt. Raketten fløy 500 kilometer og inn i Japans luftovervåkingssone. FNs sikkerhetsråd fordømte enstemmig denne og tre tidlige oppskytinger av ballistiske missiler 9. juli, 18. juli og 2. august.

5. september 2016: Tre ballistiske raketter ble sendt ut over Japanhavet.

12. februar 2017: Prøveoppskyting av en langtrekkende rakett ut over Japanhavet. Raketten fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Kilde: NTB

Kineserne mener roten til problemet ligger i Nord-Koreas anstrengte forhold til USA og Sør-Korea, mens USA og Trump mener kineserne tar for liten avstand fra nordkoreanernes atomprogram. Til tross for at de i dag fordømte helgens oppskytning.

– Jeg mener kineserne kjenner den østasiatiske politiske-kulturen bedre enn den eliten i Washington gjør, og Kina er nok nøkkelen til å løse den nordkoreanske-konflikten, sier Geir Helgesen ved Institutt for Asia-studier i København.

– Kina er skeptiske til det nordkoreanske atomprogrammet, samtidig som de liker veldig dårlig den amerikanske militære tilstedeværelsen i området. For det er ikke i Kinas strategiske interesse at regimet faller og Korea-halvøya blir forent med hovedsete i Seoul.

Kim Jong-un ble hyllet av sine soldater da han i går besøkte utskytningsrampen. Foto: STR / AFP

– Sanksjonene fungerer ikke

Testen blir av mange sett som en direkte provokasjon mot USAs president Donald Trump, og i kveld skal FNs sikkerhetsråd holde et hastemøte om situasjonen, uten at det er forventet noe stort gjennombrudd.

– Hvis vi ser på Nord-Koreas utvikling under sanksjonsregimet og innstrammingene av disse hver gang de foretar en ny prøveutskyting, så har de ikke ført noe med seg. Vi har ikke nærmet oss noen løsning, sier Helgesen.

Hva bør gjøres?

– Hvis man hører på hva nordkoreanerne ber om så begynner man å ane konturene av en løsning. De ønsker en endring av våpenopptrappingen i området og en formel avslutning av Korea-krigen som sluttet i 1953, men dette blir blankt avvist av USA som mener de ikke vil belønne det de definerer som nordkoreanerens dårlige oppførsel.

For en ting mange nordkoreanere er hellig overbevist om er at USA ønsker å styrte regimet i Pyongyang militært og at den eneste grunnen til at de ennå ikke har klart det er Nord-Koreas militære muskler og deres vilje til å videreutvikle sitt atomprogram.

Og Helgesen mener man kun kan finne en løsning hvis man begynner å snakke sammen.

– Vi kan jo håper at Donald Trump ikke bare fleipet da han sa han hadde litt respekt for Kim Jong-un og at han kunne overveie å ta en burger med Nord-Koreas sterke leder. For det er på det nivået man kan løse konflikten.

Foreløpig har han ikke kommentert oppskytningen, men i januar ga han kanskje en pekepinn på hva han mener.