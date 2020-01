Trump: Demokratenes abortsyn er ekstremt

Tusenvis av frammøtte abortmotstandere i Washington, D.C. jublet. For Trump hadde rett.

Aldri etter at selvbestemt abort ble avkriminalisert av Høyesterett i 1973 har en president så klart støttet motstanderne.

– Når det gjelder abort, har Demokratene omfavnet de mest radikale og ekstreme holdningene, sa Trump til deltakerne i «March of Life».

Var tidligere for selvbestemt abort

Tilbake i 1999 var Donald Trump for selvbestemt abort. Han mente det var en «personlig avgjørelse som burde overlates til kvinnene i samråd med legene».

"Den mest pro-liv tilhengeren noensinne" står det på plakatene under møtet i Washington, D.C. Men slik har det ikke alltid vært. Foto: Roberto Schmidt / AFP

Under presidentvalgkampen i 2016 ble han intervjuet av det kristne kringkastingsnettverket CBN. Programlederen viste til at de evangelikalske kristne ville ha en president som stod støtt når det gjaldt verdispørsmål som abort.

Trump svarte med å vise til at han skiftet syn for noen år siden. En av hovedgrunnene var at kona til en venn av ham var gravid, men vennen ville ikke ha barnet. Det endte likevel med fødsel, og babyen er ifølge Trump «mannens øyensten».

Mange av Trumps velgere elsker slike historier om «omvendelse».

Evangelikalske kristne støtter Trump

Den evangelikalske bevegelsen startet opprinnelig som utbrytere fra den anglikanske kirken i England. Etter hvert sluttet også tyske pietister og andre lavkirkelige bevegelser seg til.

De utmerker seg ved å være mer bibeltro enn lutheranere og katolikker.

President Trump deltok i bønn før han skulle tale for en gruppe Evangelikanere for Trump i Miami 3. januar. Foto: Tom Brenner / Reuters

I 2016 stemte 81 prosent av hvite evangeliske velgere på Donald Trump.

Det skjedde trass i at han allerede i august 2015 sa at han at han «aldri hadde bedt Gud om tilgivelse».

I et intervju året etter sa han «jeg kommer til å be Gud om tilgivelse, men forhåpentligvis trenger jeg ikke å be om så mye».

Det spiller ikke stå stor rolle for velgerne. Trump har nemlig holdt sitt løfte om å utpeke to nye dommere som sikrer et konservativt flertall i Høyesterett, og 3. november er det presidentvalg.

Omkamp om abort

I mars skal Høyesterett behandle sin første abortsak etter at dommer Brett Kavanaugh erstattet en forsvarer av selvbestemt abort.

Dommer Brett Kavanaugh måtte gjennom en knalltøff høring i Senatet i 2018 før han ble godkjent. Han ble anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot en medelev mens han gikk på videregående. Men flertallet i Senatet trodde ikke på kvinnen og godkjente Kavanaugh som dommer i Høyesterett. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Utgangspunktet er at delstaten Louisiana i 2014 vedtok en lov som i praksis forsøker å begrense antall aborter. En lignende lov i Texas ble opphevet av Høyesterett i 2016. Men nå er det stor sjanse for at et mer konservativt Høyesterett vil gi Louisiana medhold.

Tidligere i januar skrev over 200 republikanske kongressmedlemmer under på en henstilling til Høyesterett om å omgjøre beslutningen i den såkalte Roe versus Wade-saken fra 1973. Det var den som gjorde selvbestemt abort lovlig i hele USA.

Kongressrepresentantene oppfordrer også landets øverste domstol til å støtte delstaten Louisiana i deres forsøk på å gjøre det vanskeligere å ta abort.

Abort kan igjen bli en hovedsak

Mange av USAs delstater mobiliserer nå til kamp mot abort.

En opptelling i november i fjor viste at stater med konservative delstatsforsamlinger hadde vedtatt 58 lover og reguleringer for å begrense abort. En del av dem vil helt forby abort.

Initiativtakerne vet at vedtakene vil bli utfordret i rettsvesenet. Men dermed ender en del av dem trolig i Høyesterett, og der regner abortmotstanderne med å få medhold.

Anti-abort aktivister marsjerer mot Høyesterett i dag. Foto: Jose Luis Magana / AP

Men også tilhengerne av selvbestemt abort mobiliserer. De sørger for vedtak som beskytter adgangen til selvbestemt abort.

Det er dem Trump kaller «ekstreme».