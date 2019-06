Derfor kan Trump vinne en gang til

Det er plass til rundt 20.000 mennesker, men allerede kan president Donald Trump melde om at over 100.000 har forsøkt å få plass i lokalet der han tirsdag kveld på offisielt vis planlegger å lansere sin kampanje for presidentvalget i 2020.

Storskjermer vil bli satt opp utefor slik at alle som ønsker å delta skal få muligheten til det, har Trump lovet. I tillegg streames arrangementet selvsagt av alle de store TV-selskapene her.

Det er et helt annet utgangspunkt enn da Trump for fire år siden lanserte sitt kandidatur.

Den gangen var noen av «tilhengerne» som fylte plassene dratt inn fra gata, eller betalt for å være der, har medier som Hollywood Reporter kunne avsløre.

STILLER: Demokratenens Joe Biden annonserte sitt kandidatur i en reklamefilm i dag. Du trenger javascript for å se video. STILLER: Demokratenens Joe Biden annonserte sitt kandidatur i en reklamefilm i dag.

Trump kan komme til å bytte slagord

– The American dream er død, sa han da og fortsatte:

– Men hvis jeg blir valgt som president, vil jeg bringe den tilbake: Større og bedre og sterkere enn noen gang tidligere, sa han og lanserte sitt slagord: «Make America Great Again».

Nå kan det bli borte.

Da han nylig deltok på et valgkamparrangement i Pennsylvania lanserte han nemlig et alternativ: «Keep America great».

NYTT SLAGORD: «Keep America great». Foto: Sean Rayford / AFP

Det er ikke sikkert det er så dumt.

Donald Trump er uredd. Han liker å provosere og tiltaler mange amerikanere. Han taler den etablerte eliten midt imot. Med Trump fikk vi en president som lovet å «drenere sumpen» i Washington D.C.

Trump nektet å lytte til rådene han fikk om ikke å ta gullrulletrappa nedover da han lanserte sitt kandidatur i sitt eget Trump Tower i New York City for fire år siden. Seierssikkert ble han avfotografert på vei ned. Vi vet alle hvordan det gikk. Det gikk rette veien.

Nå er han klar for fire nye år. Åtte år er nemlig maksimal tid en president kan sitte her i USA. Aller helst ser Trump at han kunne sittet mye lengre, slik du stadig hører han fleipe om.

Spørsmålet nå er om velgerne er enig i at det er great å bo i Amerika.

Så hva har han fått til?

For det første ble han valgt.

Da Donald Trump tiltrådte som president var oppslutningen om han lav. Kun 45,5 prosent ifølge nettstedet fivethirtyeight, som samler sammen flere målinger og lager et gjennomsnitt av dem.

Og selv om dagens oppslutning (approval rate) på samme nettsted er noe lavere, i skrivende stund 42,4 prosent, er ikke det skandaløse tall.

Og mens Trumps kandidatur første gang ble møtt med skepsis og latter fra mange, har businessmannen og den tidligere reality-TV programlederen i dag respekt.

I det republikanske partiet er oppslutningen om Trump svært høy. Faktisk svarer nærmere 9 av 10 i det republikanske partiet at de støtter Trump i dag.

For det andre går det bra i USA.

Amerikansk økonomi blomstrer. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på 50 år. Den ligger nå på rekordlave 3,6 prosent. Også på børsene er det gode tall.

For det tredje har Trump levert.

Presidenten har gjennomført endringer på mange av de politikkområdene han sa han skulle. De sosialkonservative er fornøyde. Han snakker til dem på en måte de forstår.

2015: Donald Trump annonserte sitt kandidatur til det forrige presidentvalget i Trump Tower Foto: Kena Betancur / AFP

Den sittende presidenten har fått inn nye dommere, ikke minst endret hele maktbalansen i Høyesterett i en mer konservativ retning. Han har gjort det vanskeligere å drive organisasjonene som jobber for abort, han har flyttet den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem, han har reversert lover som hindrer diskriminering av transpersoner.

Den sittende presidenten har reversert flere av de politikkendringene Obama gjennomførte. Han fører en strengere innvandringspolitikk, en proteksjonistisk politikk der han setter Amerika først slik han lovet. Og han har trukket seg fra flere internasjonale avtaler, samt reforhandlet nye.

Trumps politikk kommer til å prege USA i mange tiår fremover.

Kan han vinne igjen?

Fremover vil det handle om hvem som kommer til å mobilisere de riktige velgergruppene. Og ikke minst hvem som kommer til å bli demokratenes kandidat.

Så lenge Trump fortsetter å levere på det han lovet – er det ingen grunn til å tvile på at han kan beholde sin velgermasse. Trumps store styrke ligger nettopp i lojaliteten til dem som stemte på han. Han appellerer også utelukkende til dem og gjør lite for å tiltrekke seg nye velgere.

Så selv om kartet over de amerikanske statene Trump må sikre seg har blitt betegnet som et helvete av Axios – så må vi ikke glemme disse tallene.

Men selvsagt finnes det skjær i sjøen. Det er nå flere amerikanere enn tidligere som støtter riksrett mot han, men ettersom han har støtte i Senatet vil ikke det nødvendigvis bli en positiv sak for demokratene som fortsatt ikke har klart å enes i synet på dette.

Og selv om mye går bra innenlands, så er det også mange som frykter det som skjer med USAs forhold til resten av verden. Handelskrig og forholdet til Iran er bare noen av momentene som fører til økt uro – også på børsene. Forrige måned viste også tallene færre skapte jobber enn forventet. Og selv om presidenten snakker mye om grensa til Mexico, har det ikke lyktes Trump i å bygge muren han så gjerne ønsker å få bygget.

Men til tross for at aviser som Washington Post teller hvor mange ganger Trump forteller usannheter, så bryr kjernevelgerne til Trump seg lite om det. Som en av dem sa til meg:

– Du kan ikke ta alt han sier bokstavelig.

De stemmer på han likevel. Fordi han leverer.

Hva kan vi vente oss i dag?

Valgkampen er allerede i gang. Presidenten har i våres allerede turnert stater i rustbeltet og i den viktig staten Florida. At han ønsker gjenvalg har vært klart lenge.

Men uten noen tydelig demokratisk kandidat, og med mer enn 20 kandidater som kniver om oppmerksomheten, ønsker nå også Trump å få sitt øyeblikk. Han også.

I kveld amerikansk tid får han alle TV-apparatene rettet mot seg. Med seg har han førstedamen Melania Trump og visepresident Mike Pence med kone. Det blir nok et show i kjent Trump-stil.

Neste uke kommer alle de 20 viktigste demokratiske presidentkandidatene til samme stat for å delta i den første store debatten mellom dem. Fortsatt er vi langt fra å vite hvem som vil stille mot Trump. Det kan være en fordel for han. Mens demokratene vil bruke tiden fremover på å rive hverandre i filler, kan han lene seg tilbake.

Og i dag skal han gjenvinne tilliten. Under et storslått show i staten han vant over Hillary i 2016.

Donald Trump har allerede vist oss at han har muligheten til å mobilisere de amerikanske velgerne. En av de gode nyhetene for Trump – og den som kommer til å bli den demokratiske presidentkandidaten – er at mye kan skje på de litt mer enn 500 dagene det er til valgdagen i 2020.

Vi må også huske på, at selv om det ofte kan synes sånn: Dette handler ikke bare om Donald Trump. Det handler om politikk. Og for mange amerikanere er det nettopp sakene, og ikke personen, som er det viktigste når de går til stemmeurnene.

Derfor kan en av de mest utradisjonelle presidentkandidatene noensinne komme til å bli valgt nok en gang.