Trump-utsending i Midtøsten overrasket positivt

I rundt 20 år har Jason Greenblatt vært eiendomsadvokat for Donald Trump. Han står Trump-familien nær og har fulgt dem i tykt og tynt. Men i Midtøsten var han et ubeskrevet blad,

POSITIV: Prost Trond Bakkevig møtte Greenblatt i Jerusalem. Foto: Sigurd Falkenberg Mikkelsen / NRK

og mange utenrikspolitikere hevet øyenbrynene da den uerfarne advokaten ble utnevnt som utsending for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.

Nå har tonen endret seg.

– Han presenterte seg som en ortodoks og praktiserende jøde. Det gir troverdighet, for religiøse ledere legger vekt på at man tilhører en religion. Det var umiddelbart et positivt inntrykk, og så lyttet han, forteller prost Trond Bakkevig, som møtte Greenblatt i Jerusalem i forrige uke.

Bakkevig har lenge har ledet et fellesreligiøst råd med ledere som representerer jødedommen, islam og kristendommen i Jerusalem. For første gang deltok en amerikansk Midtøsten-utsending.

– Vil har raske beslutninger

Det er også en forskjell på å være eiendomsadvokat i New York og drive fredsforhandlinger i Midtøsten.

TRØBBEL: Israel og statsminister Benjamin Netanyahu ser ut til å få det vanskeligere med Trump og utsending Jason Greenblatt enn de først trodde. Foto: HANDOUT / Reuters

– Jeg fikk et veldig klart inntrykk av at dette var en mann som ville ha raske beslutninger og tydelig uttalelser, mens i Midtøsten er vi jo ofte inne i prosesser, sier Bakkevig.

Gnisninger med Israel

Den største overraskelsen var det imidlertid israelerne som fikk. For der regjeringen og resten av høyresiden var fornøyd med valget av Trump og hans nye ambassadør, har utsendingen Greenblatt gjort det klart at han støtter en tostatsløsning og ønsker at Israel begrenser byggingen på okkupert land.

– Det er tydelig at Israel hadde regnet med at de skulle få enklere vilkår for bosettingspolitikken sin, sier Bakkevig.

Avisen Washington Post melder at forhandlingene mellom israelske utsendinger og Trumps folk hittil har mislyktes på grunn av uenighet om bosettingen.

Nye tone – særlig på Twitter

Greenblatt overrasket også med tonen han satte for Jerusalem-besøket, for eksempel da han først tvitret et bilde fra Jerusalem sett fra et jødisk perspektiv:

Og like etterpå fra et palestinsk ståsted:

– Han er villig til å gå inn i helheten og ikke bare bevege seg på topplanet. Det viste han både med besøket i flyktningleiren og i møte med palestinske studenter, en utfordrende gruppe for amerikanske forhandlere, sier Bakkevig.

Regionalt initiativ

Trump ønsker å involvere de arabiske nabolandene i en endelig avtale og presse palestinerne til forhandlingsbordet. Greenblatt besøkte også kong Abdullah av Jordan på sitt besøk.

Det er langt fram til en løsning, og det mangler ikke skjær i sjøen. Men Bakkvig er villig til å gi forsøket en sjanse.

– Jeg ble positivt overrasket over at Trump sendte en ortodoks jøde. Jeg kjenner dem såpass godt at jeg vet at der er det en oppriktighet som går bortenfor politiske kalkyler, sier Bakkevig.