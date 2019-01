Trump truer med å stenge av statsapparatet i flere år

Uttalelsen ble først gjengitt av demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og senere bekreftet av Trump selv.

Statsapparatet har vært delvis stengt i 14 dager, siden Trump nektet å undertegne et budsjett som ikke inneholdt 5 milliarder dollar for å fortsette å byggingen av muren på USAs grense mot Mexico.

STENGT: Nasjonalgalleriet er stengt på grunn av nedstengningen, står det på en plakat utenfor bygningen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Etter et møte med Trump fredag sa Schumer at Trump truet med å holde statsapparatet stengt for «måneder eller år.»

– Jeg gjorde det, absolutt, sa Trump da han senere ble bedt om å bekrefte at han hadde kommet med trusselen.

– Jeg tror ikke det vil skje, meg jeg er forberedt, og jeg tror jeg kan snakke for republikanere i huset og republikanerne i senatet. Jeg håper det ikke varer mer enn noen få dager. Det kan åpnes igjen veldig raskt, sier Trump.

Låst

VIL IKKE HA MUR: Demokratenes Nancy Pelosi, som er valgt til «Speaker» i Representantenes hus, kaller muren umoralsk. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Nedstengningen av myndighetene har lukket 9 av de 15 føderale departementene. Hundretusener av arbeidere er permittert eller arbeider uten lønn, ifølge Bloomberg.

Trump står beinhardt på sitt valgløfte om at det skal bygges en mur mot Mexico, og på Instagram postet han i går et bilde med referanse til tv-serien Game of Thrones med tittelen: The wall is coming.

Demokratene krever at Trump gjenåpner statsapparatet før samtaler om grensesikkerheten kan fortsette. Det skal Trump ha nektet.

Demokratenes Nancy Pelosi, som er valgt til «Speaker» i Representantenes hus, kaller muren umoralsk.

Møter over helgen

Presidenten har nå instruert visepresident Mike Pence, seniorrådgiver Jared Kushner og minister for innenlands sikkerhet Kirstjen Nielsen til å møte representanter for kongressledere over helgen for å prøve å løse situasjonen.

Da Trump ble spurt om ansvaret for krisen, svarte han:

– Du kan kalle det Schumer- eller Pelosi- eller Trump-stengningen (shutdown), det spiller ingen rolle for meg. Det er bare ord.

«Huset» trosser Trump – han truer med veto

Nå får Donald Trump motstand

Demokratene la fram reformer mot korrupsjonskultur i Washington