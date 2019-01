Demokratene, som nå har flertallet i Representantenes hus, har igjen foreslått å finansiere sikkerhetsdepartementet DHS fram til 8. februar. Vedtaket inkluderer 1,3 milliarder dollar til grensegjerder og 300 millioner til andre tiltak for å styrke grensesikkerheten, melder Reuters.

Det er derimot ikke satt av 5 milliarder til å bygge en grensemur mot Mexico, slik president Donald Trump krever.

Forslaget ble vedtatt i Representantenes hus med 239 mot 192 stemmer, melder CNN. Fem republikanere støttet forslaget.

Varslet veto

Det er ventet at Trump kommer til å legge ned veto mot det nye vedtaket, slik han har gjort mot tilsvarende vedtak tidligere.

Som del av en budsjettpakke, ble det rett etterpå stemt over et forslag om finansiering av statsapparatet for å få slutt på den pågående nedstengningen, som har vart i nesten to uker. Dette vedtaket fikk støtte fra sju republikanere og ble dermed vedtatt med 241 mot 190 stemmer.

Hele pakken vil etter alle solemerker bli avvist av presidenten.

Det er i og for seg ikke sikkert de nye vedtakene kommer fram til presidentens skrivebord med det første. Først må de gjennom Senatet, som fortsatt kontrolleres av Republikanerne. Lederen for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, har gjentatte ganger sagt at han ikke vil ta saken opp til avstemning.

Pelosi: – Muren er umoralsk

Speaker Nancy Pelosi (Demokratene) kommenterte den låste situasjonen etter avstemningen med å si at presidentens insistering på finansiering av Mexico-mur er umoralsk og i virkeligheten en avledningsmanøver.

– Muren er umoralsk. Den er ikke det vi er som nasjon. Dette er en mur mellom virkeligheten og hans støttespillere og velgere. Han vil ikke at de skal forstå hva han gjør, hvordan han skader dem gjennom endringer i helsevesenet, trygdesystemet og miljøet. Han er en mester i avledning, sier Pelosi ifølge NBC.

Neppe snarlig løsning

Torsdagens vedtak var symbolsk viktige for Demokratene – som nå markerer at det er nye tider i Kongressens førstekammer – og legger press på Republikanerne for å komme til forhandlingsbordet.

Likevel er de ikke ventet å føre til noen snarlig løsning på nedstengningen som rammer deler av det amerikanske statsapparatet.

Den langvarige mangelen på finansiering av statlig sektor vil ikke bare påvirke statens evne til å levere de tjenestene befolkningen er lovet. Det kan også føre til alvorlige og langvarige økonomiske problemer for 800.000 statsansatte som enten er permittert eller går på jobb uten å vite om de kommer til å få betalt.

Nedstengningen bekymrer Elizabeth Warren, som nylig lanserte seg selv som demokratisk kandidat til presidentvalget i 2020.

– Vi har hundretusener av føderalt ansatte som ikke får lønnsslippene sine og arbeid som ikke blir gjort. Det er saken vi burde bekymre oss for. Det er der vi må ha fokus, sa Warren onsdag kveld i en kommentar til at Donald Trump hadde harselert med henne i en Twitter-melding tidligere på dagen.