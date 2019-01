Nå får Donald Trump motstand

Allerede før mellomvalget i november 2018 begynte demokratene å legge en detaljert plan for hvordan de skulle granske presidenten og hans folk. Det melder New York Times.

De enkelte komiteene i Representantenes hus kan på selvstendig grunnlag undersøke stort sett alt som den amerikanske staten gjør. Det eneste som skal til, er at flertallet i en av komiteene bestemmer seg for å sette i gang. I de siste to årene er det ikke satt i gang granskinger som er rettet mot presidenten.

Nå har demokratene flertallet i alle komiteene, og kan starte en hel serie av slike granskinger.

– Bare for å plage

USA-ekspert Jan Arild Snoen mener det vil komme lite ut av granskingene.

– Det vil ikke føre til noe konkret, slik som riksrett. Dette er noe de vil gjøre for å

TROR IKKE PÅ NOE RESULTAT: Jan Arild Snoen skriver for Minerva. Han tror ikke at granskingene vil gi noen politiske resultater.

plage og distrahere ham, mener Snoen.

Han tror heller ikke at demokratene vil greie å finne noe særdeles oppsiktsvekkende som ikke allerede er kjent.

– Uansett er folks oppfatning av Trump så satt, at det er lite sannsynlig at disse granskingene vil finne noe som får folk til å flytte på seg.

DEN MEKTIGSTE I REPRESENTANTENES HUS: Nancy Pelosi tar over som speaker, og skal lede demokratene. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Kan slå tilbake

Det er den meget erfarne politikeren Nancy Pelosi som nå tar over ledervervet, «Speaker», i Representantenes hus. New York Times melder at hun er opptatt av at granskingene blir koordinert, og at de velger tema med omhu.

Demokratene ønsker ikke at Trump til slutt skal tjene politisk på de mange granskingene.

Politico skriver at demokratene dersom de blir for hissige på grøten kan føre til at Trump greier å beskrive seg selv som et offer.