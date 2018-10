Trump truer med å sende militæret mot grensa til Mexico

Sist fredag la rundt 160 mennesker ut på den lange reisen mot USA fra byen San Pedro Sula i Honduras.

På litt over en uke har gruppa med migranter på vei nordover blitt mangedoblet. Rundt 3000 mennesker reiser nå sammen i en karavane.

Landene i Mellom-Amerika som de rømmer fra, er et av de farligste områdene i verden. Ingen land har flere drap per innbygger enn El Salvador og Honduras på grunn av de svært voldelige gategjengene som kalles maras og narkosmuglere som kontrollerer mange områder.

Migrantkaravanen fikk USAs president Donald Trump tidligere i uka til å true landene i Mellom-Amerika med bistandskutt.

Nå advarer Trump nabolandet Mexico om konsekvensene hvis de ikke klarer å stoppe migrantstrømmen.

«Jeg oppfordrer Mexico innstendig om å stoppe dette stormangrepet. Hvis landet ikke klarer det, vil jeg sende militæret og stenge grensa mot sør», skrev Trump på Twitter torsdag.

SOVER: Migrantene har kommet seg til Guatemala hvor de får seg noen timers søvn utenfor en sportsarena. Foto: Jorge Cabrera / Reuters

Moren ble drept, og broren ble skutt

På tross av truslene fra Trump, har karavanen krysset grensa til nabolandet Guatemala og er på vei mot Mexico.

Mange av migrantene har ikke med seg mye mer enn klærne de går i og noen få eiendeler i bager og sekker. Flere steder får de hjelp av lokale innbyggere som gir dem mat, vann og haik deler av veien.

Henry Tejeda fra Puerto Colon i Honduras forteller til nyhetsbyrået Ap at han forlot hjemlandet, kona og fire barn på grunn av fattigdommen og volden i landet.

For fire år siden ble moren drept og broren ble også skutt.

– Jeg har dokumenter som beviser at jeg ikke lyver. Jeg vil søke om politisk asyl i USA og hjelpe familien min, sier Tejeda til Ap.

PÅ FLUKT: Migrantene har ikke med seg mye mer enn klærne de går i og noen få eiendeler. Foto: Edgard Garrido / Reuters

– Dra tilbake til hjemlandet

Men drømmen om et nytt liv i USA for migrantene, kan bli knust før de kommer til det forjettede land.

Trump har gjort den ulovlige innvandringen fra Mellom-Amerika til en av sine hovedsaker, og han ønsker blant annet å bygge en mur på grensa mot Mexico.

I sommer fikk Trump-administrasjonen sterk kritikk blant annet av FN og menneskerettighetsgrupper etter at barn av ulovlige innvandrere ble skilt fra foreldrene sine og satt i interneringsleirer.

Meksikanske myndigheter har foreløpig ikke svart på Trumps siste trussel om å stenge grensa og sende militæret.

Men meksikanske myndigheter sa tidligere i uka at alle som har reisedokumenter og visa, vil få reise gjennom Mexico. Samtidig sa de at de som drar inn i landet ulovlig, risikerer å bli arrestert og sendt tilbake.

USAs ambassadør i Guatemala, Luis Arreaga, advarte i en video på Twitter migrantene mot å fortsette reisen:

– Hvis dere prøver å krysse grensa til USA, vil dere bli arrestert og deportert.

Han la til:

– Dra tilbake til hjemlandet. Forsøket deres på å utvandre, vil mislykkes.

Guatemalas president, Jimmy Morales, sa onsdag at hans regjering ikke lar seg true av Trumps advarsler om å kutte i bistanden hvis de ikke får stoppet migrantene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Angriper demokratene

Trump gjør også migrantene til et tema i mellomvalget i november der republikanerne prøver å gjenvinne flertallet i Kongressen.

Trump angriper demokratene i flere meldinger på Twitter og anklager dem for å ville ha åpne grenser og at «lederne gjør lite for å stoppe den store flommen av mennesker, inkludert mange kriminelle».