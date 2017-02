Trump truer Europa med 100 prosent straffetoll

«America first», eller USA først, sa USAs president Donald Trump under sin egen innsettelse 20. januar. Gjennom hele valgkampen har han uttrykt et ønske om en mer proteksjonistisk handelspolitikk.

Både Kina og Mexico har fått merke seg truslene til Trump, nå risikerer Europa samme behandling.

På onsdag skal amerikanske handelsrepresentanter holde en høring om å innføre straffetoll på rundt 90 europeiske produkter. Spesielt landbruksprodukter fra Frankrike, Tyskland og Italia risikerer å bli rammet av straffetollen.

Straffetoll på hårklippemaskiner

Flesteparten av produktene på listen som USA nå vurderer å innføre straffetoll på er kjøtt, men også motorsykler, sjokolade, sennep og paprika står på listen. Noe som skiller seg ut på listen er hårklippemaskiner.

– Det er klart at jeg er bekymret. Tydeligvis er ikke dialog med USA noe som er gitt, sier tyske Bernd Lange som sitter i EU-parlamentet til Politico.

– Dette er et tegn på at vi beveger oss inn i en ny epoke for handelsforholdet mellom USA og Brussel, forteller han.

Fransk ost er en stor eksport for EU, nå risikerer amerikanerne langt dyrere priser på et allerede luksuriøst produkt. Foto: PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Risikerer å miste Vespa-forhandleren

Går Trump-administrasjonen inn for straffetollen vil amerikanske forbrukere måtte forberede seg på økte priser på en rekke europeiske produkter.

Paul Henry er en av dem som risikerer å miste forretningen sin hvis det innføres en straffetoll på det italienske scooter-merket Vespa.

Denne Vespa-forhandleren i New York vil nok kunne gå en usikker tid i møte hvis USA innfører en straffetoll på 100 prosent. Foto: SPENCER PLATT / AFP

– Innføres det en straffetoll på Vespa kommer vi til å miste forretningen vår. Dette på grunn av at amerikanske bønder vil injisere kyrne sine med veksthormoner, skriver han i et høringssvar.

Flere har uttrykt misnøye mot at europeiske motorsykler og scootere skal rammes.

– Europeiske selskaper må kunne konkurrere i det amerikanske markedet på samme vilkår som amerikanske selskaper, sier Manuel Ordonez de Barraicua fra Europas organisasjon for motorsykkelprodusenter (EAMM) til Politico.

Brussel mot Washington

Donald Trump har snakket mye om en mer proteksjonistisk handelspolitikk, nå kan EU og Europa få merke dette. Foto: Evan Vucci / AP

Denne franske oksen nyter godt av å være fra innenfor EU i dag, men nå vil amerikanske bønder innføre straffetoll på europeisk storfe. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Bakgrunnen for straffetollen kommer fra en transatlantisk krangel som har vært pågående siden 1996. For over 20 år siden saksøkte USA EU inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å nekte import av storfe som har blitt hormonbehandlet.

Etter at Europa opprettholdt import-nekten fikk USA fullmakt fra WTO til å svare med straffetoll. Som igjen rammet EU hardt.

I 2009 under Barack Obama kom begge sider fram til en enighet om å fjerne sanksjonene. Til gjengjeld fikk USA tillatelse til å eksportere 50.000 tonn storfe som ikke var behandlet med hormoner til Europa.

Trump-administrasjonen har blitt presset av amerikanske interessegrupper om å svare hardt mot EUs import-nekt av storfe som er blitt behandlet med hormoner. Avtalen fra 2009 er ifølge amerikanske bønder urettferdig og diskriminerende mot USA.