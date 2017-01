– En sånn avgift vil påvirke produksjonen vår direkte. Det er skremmende, sier Dennis Levy. Han er en av rundt 100 ansatte ved First Class Seating i småbyen Holland.

– Trump var steinhard når det gjaldt Kina, og han kommer helt sikkert til å gjøre alvor av valgløftet, om kanskje ikke akkurat 45 prosent, tror Levy.

Vitale deler fra Kina

Charles Reid, eier og direktør i First Class Seating. Han begynte som lærer, men ble rik på en teknisk løsning for McDonalds. Nå eier han flere bedrifter og hoteller i Michigan. Foto: Gro Holm

Det er ikke kinostoler av vanlig norsk standard vi snakker om. Bedriftseier Charles Reid demonstrerer hvordan ryggen kan senkes og en plate til å hvile føttene på kan heves ved enkle tastetrykk på armlenet. Boksen som styrer bevegelsene er kinesisk, men stolmodellen er hentet fra NASAs romskip. Begge armlenene har koppeholder, og varen kan leveres med foldbart spisebord og varme for baken. Stålramma er pur amerikansk, sier Reid stolt, og bedyrer at han ønsker å støtte den hardt konkurranseutsatte stålindustrien i USA.

Men stoffet, strømadapteren og skruer og muttere er fra Kina. – Hvem i all verden her i USA ville finne på å lage skruer nå, sier Reid.

Prisen går opp

– Hvis president Donald Trump innfører en ekstratoll på 45 prosent, går produksjonskostanden for en stol opp med 20 prosent. Det må vi ta igjen på prisen til kunden. Hver stol vil bli et sted mellom 80 og 100 dollar dyrere, og det er mye når en kinoeier skal bestille 1 000, 2 000, ja kanskje 10 000 stoler, sier Reid.

Dedric Phonxana monterer kinesisk produsert strømadapter på en kinostol Foto: Gro Holm

Han er ikke så redd for å tape i konkurransen med amerikanske produsenter, for mange av dem har enda større innslag av kinesiske deler enn ham selv. Men så er det alle de andre, fra Vietnam, Australia, Mexico. De kan fortsette å produsere med billige innsatsvarer og selge sine stoler på det amerikanske markedet.

First Class Seating er liten og sårbar, bygd på entusiasme, gode lønninger og sosiale ordninger for de ansatte. Men Reid kan fort tape en kamp med de store gutta på verdensmarkedet hvis hans egne lenestoler blir mye dyrere.

Trump vil hente jobber hjem

Donald Trump under sin første pressekonferanse på sju måneder, i New York 11. januar 2017. Det var Russland, ikke Kina, som stod i fokus den dagen. Foto: DON EMMERT / AFP

– Vi kan ikke la Kina fortsette å voldta landet vårt, sa Trump i mai i fjor. Gjennom hele valgkampen beskyldte han Kina for å drive med valutamanipulasjon for å kunne selge sine varer billig på verdensmarkedet. Hensikten med forslaget om 45 prosents importavgift er å gjøre det lønnsomt å produsere de samme varene i USA.

Støtter Trumps forslag

– Jeg er enig med Trump. Vi må kjøpe mer amerikansk og kutte ut all den importen, sier Victor Gross. Jeg treffer ham og tre svære bikkjer på luftetur i byens gågate. Vi står utenfor en butikk som selger gensere med "Michigan" på brystet. Men de er produsert i Kina.

Victor Gross er villig til å betale mer for varene, bare de er produsert i USA. Foto: Gro Holm

– Er du villig til å betaler mer for klær, sko og telefoner? – Hvis en importavgift kan få oss til å kjøpe mer amerikansk til en pris som er litt høyere, så er det helt greit for meg. Jeg er pro-amerikansk, sier Gross. Han stemte på Trump i november.

Lundteigens nevø også for toll

Gunnar Lundteigen er demokrat, men støtter forslaget om straffetoll. Han kommer fra et lite sted med altfor få arbeidsplasser. Foto: Gro Holm

Helt tilfeldig stopper vi en lyslugget 21-åring i samme gågate. Det viser seg at Gunnar Lundteigen er nevø til den norske politikeren Per Olaf Lundteigen. Han stemte på Clinton, men akkurat når det gjelder straffetoll overfor Kina er han helt på linje med Trump.

– Jeg kommer fra et sted nord i Michigan hvor det er mange arbeidsløse, og det er flott om vi kunne få oppleve at det blir skapt nye arbeidsplasser. Også han er villig til å betale mer for amerikanskproduserte varer.

Trumps forslag i strid med WTO-reglene

En ekstratoll på 45 prosent vil garantert føre til motaksjoner fra Kina, og da snakker vi fort om en handelskrig mellom to økonomiske supermakter.

– Ifølge regelverket i Verdens handelsorganisasjon er det ikke lov å innføre en så høy generell toll på varer fra ett land. Det er veldig vanskelig å tenkte seg en begrunnelse som ville bli godtatt av WTO, sier økonomen Chad Bown fra Peterson Institute i Washington DC. Han har tidligere jobbet i WTO, Verdensbanken og dessuten vært medlem av president Obamas økonomiske råd.

Økonomen Chad P. Brown tror ikke på Trumps plan for å gjenopprette industriarbeidsplasser i USA. Han har tidligere jobbet som økonomiske rådgiver for president Obama, og har et bilde av de to sammen stående på kontore (t.h.). Foto: Gro Holm

Bryr Trump seg om WTO?

– Det er uklart hvor mye Trump verdsetter WTOs regelverk. Men hvis han velger å ignorere reglene, vil han trolig bli møtt med direkte motaksjoner overfor amerikanske varer, mener Bown.

Det kan ramme alt fra bønder i Mississippi til flyfabrikken Boeing. Kina kan kjøpe fra Airbus i stedet, og soyabønner er det flere land som kan levere. Dessuten kan kineserne svare med å flytte produksjonen av mange forbruksvarer til andre land, og stater som Vietnam, Bangladesh og Mexico kan overta deler av Kinas marked i USA.

Death by China

– Han kommer ikke til å klare å gjenskape veldig mange av de tapte industriarbeidsplassene i USA, mener Bown. De er forsvunnet i automatisering, til roboter og avanserte datamaskiner. Det er Trumps sjef for det nyopprettede Handelsrådet i Det hvite hus helt uenig i.

Apples iPhone har deler fra mange land, men den blir satt sammen i Kina. Produktutviklingen forgår i USA, her er Apples visepresident Greg Jaswiak fra presentasjonen av iPhone SE, i Culpertino, California, 21.3.16. iPhone vil kunne bli rammet av en generell ekstratoll på varer fra Kina. Foto: STEPHEN LAM / Reuters

– Lave kinesiske lønninger, subsidiering av eksporten og valutamanipulasjon har ført til at 50 000 amerikanske bedrifter har måttet stenge siden 2001, sier Peter Navarro i boka og filmen "Death by China". Han gir Kina skylden for over 5 millioner tapte arbeidsplasser i USA. I filmen ber han også amerikanerne om å slutte å kjøpe produkter fra Kina.

Navarro er i dag professor i økonomi ved University of California, Irvine, men snart går han over i jobben som en av presidentens nærmeste rådgivere når det gjelder handelspolitikk. Trump kaller ham "visjonær", og Navarro skrev i fjor sommer at en tollavgift på 45 prosent på varer fra Kina er helt passende.

Håper Trumps forslag aldri blir iverksatt

Tilbake til Michigan og sykkelbutikken "Rock 'n' Road Cycle". Eieren Tim Meyer har drevet butikken siden midten av 1980-tallet, og det lukter gummidekk i kaoset. Nesten alle syklene i butikken er av merket "Giant", produsert i Kina.

Tim Meyer, eier av Rock 'n' Road Cycle, tror det er såpass mye fornuft samlet i Kongressen at de ikke vil støtte Trumps ønske om straffetoll mot Kina. Selv har han levd godt på å selge sykler produsert i Kina i flere tiår. Grand Haven, Michigan, 12.1.17 Foto: Gro Holm

– Kongressen kan umulig gå med på noe så hårreisende, mener Meyer. Det vil bare føre til handelskrig, og USA kommer til å få færre, ikke flere arbeidsplasser. En ting er at syklene blir dyrere, men det blir også færre amerikanere som har råd til å kjøpe gode sykler, det er helt klinkende klart, gestikulerer Meyer over giret han holder på å justere. Men så stemte han heller ikke på Trump, den saken er like klar.

Ulike verdensbilder

Men det var globaliseringsskeptikerne som vant valget, blant annet ved hjelp av stemmer fra det området NRK besøkte i Michigan. De tror, som presidenten, at det er mulig å "Make America Great Again" ved å sette andre land på plass, i dette tilfellet med handelsmakt. Nå må Trump overbevise tvilerne i egen rekker. Dem er det mange av, ikke minst i Kongressen.

Les også: – Donald Trump tror dette er en verden hvor alt kan forhandles

Les også: Dette vil Donald Trump gjøre i løpet av sine 100 første dager som president

Les også: Kinas Xinhua: – Trump. Det er dette dere får med demokratiet