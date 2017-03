Trump takker for «enorm støtte»

Folk samlet seg for å vise sin støtte til president Donald Trump flere steder i USA i helgen. I noen amerikanske byer møtte flere hundre mennesker opp, men folkemengdene var betydelig mindre enn da folk demonstrerte mot Trump etter innsettelsen i januar, ifølge Reuters.

Presidenten selv takker for støtten via Twitter.

– Takk for de fine markeringene rundt om i landet. Enorm støtte. «Make America great again», skriver han på Twitter.

Voldelige demonstrasjoner

De fleste markeringene gikk rolig for seg, men i noen få byer brøt det ut slåsskamp mellom Trump-tilhengere og motstandere. Ved noen markeringer var det nesten flere Trump-motstandere enn tilhengere som møtte opp, ifølge Reuters.

I Berkley i California deltok mellom 200 og 300 mennesker, og der brøt det ut slåsskamp mellom flere av de oppmøtte. Folk gikk til angrep på hverandre med trestokker, og det ble tatt i bruk pepperspray.

Tre personer ble såret i sammenstøtene, men politiet fikk raskt kontroll på situasjonen og fem personer ble arrestert.

SÅRET: Tre personer ble såret under demonstrasjonen i Berkley, California. Foto: STEPHEN LAM / Reuters

Oppfordret folk til å vise støtte

USAs president oppfordret forrige helg de mange menneskene som stemte på ham til å samle seg for å vise sin støtte.

– Kanskje de millioner av menneskene som stemte for «Make America great again» kan holde en egen markering. Det ville blitt den største av dem alle, skrev Trump på Twitter.

Twittermeldingen ble lagt ut etter at Trump de siste ukene har vært under press for påståtte forbindelser til Russland. Blant annet trakk sikkerhetsrådgiver Michael Flynn seg, etter mindre enn en måned i jobben.

Tror på avlyttingsanklager

I går hevdet Trump at Obama-administrasjonen avlyttet ham like før valget, og sammenlignet det som hadde skjedd med Nixons Watergate-skandale.

I et ferskt intervju med ABC News er imidlertid ikke talsmann for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, like bastant på at Trump faktisk ble avlyttet, som det presidenten selv har vært. Hun blir flere ganger spurt hvor han har opplysningene fra.

Blant de drøyt 150 som markerte sin støtte i Washington på lørdag, var det mange som ga uttrykk for at de tror på Trumps avlyttingsanklager.

– Trump er en intelligent mann. Han kan ikke ha funnet på dette uten å ha noe å bygge det på, sa Sheri Olson under markeringen ved Washington-monumentet bak Det hvite hus.

En talsmann for Obama avviser påstandene.

VISTE SIN STØTTE: Noen hundre Trump-tilhengere samlet seg lørdag ved Washington-monumentet bak Det hvite hus. Foto: STEPHEN BRASHEAR / AFP

Vil vise støtte

– Det er mange sinte grupper som protesterer, og vi synes det er viktig å vise vår støtte, sier Peter Boykin, president for «Gays for Trump», som var med på å organisere lørdagens markering i Washington.

Også i Michigan, der rundt 200 personer deltok, gikk markeringene fredelig for seg.

TAKKER: Donald Trump takket for støtten på Twitter. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

– Hvordan kan noen være uenig i å få til flere arbeidsplasser? Han lovet at han skulle sikre grensene, og det er akkurat det han gjør, sier Meshawn Maddock, en av arrangørene bak Trump-markeringen i hovedstaden Lansing.

Trump-motstandere sier på sin side at de møtte opp for å vise sin støtte til immigranter, muslimer og transpersoner.

Trump takket også for støtten han fikk i Florida, der han tilbrakte helgen sammen med familien ved golfklubben i Palm Beach. Der gikk han ut av bilen og vinket til en gruppe Trump-tilhengere som stod på den andre siden av veien.

I FLORIDA: Trump og familien var i Florida i helgen. Foto: JOE SKIPPER / Reuters