Trump lover å bli bedre til å forklare

Fox and Friends heter frokost-tv-programmet til TV-kanalen Fox News, og Donald Trump er en av dem. Han har lenge understreket at han ser på hver eneste morgen.

– Jeg synes dere gjør en kjempejobb, sa presidenten da han åpnet dørene til vestfløyen i Det hvite hus for de tre programlederne i forkant av sin første store tale i Kongressen.

Den amerikanske presidenten er en erfaren TV-kjendis og ivrig TV-titter.

Han vet hva som fungerer og ikke fungerer på skjermen.

Derfor følger han med på TV og bekymrer seg over at han ligger dårligere an enn noen annen fersk president moderne amerikansk historie på popularitetsmålingene.

Til Fox-vennene innrømmet han i morges at han må bli bedre til å få fram sitt budskap til folket.

– For innsatsen vil jeg gi meg selv A+, men for kommunikasjon en C. Vi trenger å bedre forklare hva vi ønsker å gjøre. Det skal jeg sørge for i talen min i natt, sa presidenten da han ble bedt om å gi seg selv karakterer.

Snakket i fred og ro

Intervjuet amerikanerne kunne se på over kaffekoppen da de våknet i morges gav Trump anledning til å forklare i fred og ro.

Han lover skatteletter til både bedrifter, rike og fattige, tusenvis av nye arbeidsplasser og et helsesystem som fungerer.

Han lover å finansiere en kraftig økning i forsvarsbudsjettet ved å kreve refusjon fra rike land som får militær hjelp fra USA, og han lovet at han vil generere så mye aktivitet i økonomien at den økonomiske veksten vil øke med 2 prosentpoeng.

Den amerikanske staten vil tjene mer penger, og det vil bli mulig å gjøre mer, ifølge en optimistisk Trump.

Trump gav et lignende intervju til Fox i minuttene før finalen i amerikansk fotball 5. februar, som ble sett av mer enn 110 millioner amerikanere.

Forklarer «fake news»

Krigen mot media har spisset seg kraftig til den siste uka etter at Trump har kalt store amerikanske medier en folkefiende og kunngjort at han ikke vil stille på korrespondentmiddagen for pressekorpset i Det hvite hus slik presidenten pleier.

På fredag ble CNN, New York Times og flere andre store mediehus utestengt fra en pressebrief av pressetalsmann Sean Spicer.

Til Fox and Friends understreker Trump at han ikke trenger å kommunisere med alle de store mediehusene.

– Fordi Twitter og Facebook har så stort publikum trenger jeg ikke å snakke med alle medier. Noen KAN jeg omgå, sa presidenten

Han forklarte også bedre enn før hva han mener når han sier at CNN og New York Times produserer «fake news».

– De lager fiktive nyhetsoppslag og siterer kilder som ikke eksisterer, kilder de har diktet opp, sa Trump med adresse til alle de anoyme kildene mediene bruker i dekningen av ham.

Igjen snakket Trump til tilhengerne sine og gav et inntrykk av at han ikke trenger å kommunisere med alle amerikanere.

Han vet også at folket i USA har enda lavere tillit til mediene enn de har til ham.

– Taperne spiller alltid rasekortet

Oscar-programleder Jimmy Kimmel insinuerte foran utdelingens enorme publikum at Trump er rasist.

– Den andre siden spiller alltid rasekortet når det går dårlig, svarte Trump da han ble spurt om dette.

Han vet at demokratene er inne i sin dypeste krise på flere generasjoner. De er i mindretall og klarer ikke å kommunisere med sin egen grasrot.

– Jeg liker topartisystemet, men vi har snart bare ett parti her i landet, sa Trump.

Beskylder Obama for lekkasjer

På republikansk side er det mange, også blant kritikerne til presidenten, som misliker de stadige demonstrasjonene mot ham.

Da president Trump ble spurt om President Obama oppildner til demonstrasjoner og uro, svarte han at det kan en ikke se bort fra.

Trump er også plaget av at mange i statsapparatet lekker saker til mediene før han selv får sjansen til å presentere dem.

Også her mener Trump Obama kan ha en finger med i spillet.

– Jeg tror Obama kan stå bak noen av dette. Det er aldri godt å vite hva som egentlig skjer, sa Trump.

Upoularitetskonkurranse

Når Trump kommer til Kongressen i natt norsk tid for å tale til de folkevalgte der og folket som har valgt dem, er det altså med vissheten om at han er den mest upopulære presidenten i moderne amerikansk historie så tidlig i en presidentgjerning.

Men han kan også tre inn i kongresssalen med en annen visshet:

De som sitter klare for å lytte til ham er enda mindre populære.

En fersk måling viser at ledende størrelser i Kongressen har langt lavere støtte enn Trumps 44 prosent.

34 prosent mener kongressleder Paul Ryan gjør en god jobb, bare 19 prosent mener det samme om demokratenes minoritetsleder Nancy Pelosi.

Konklusjonen får bli at det står katastrofalt dårlig til med tilliten til politikerne i nasjonen som liker å kalle seg verdens ledende demokrati.

Trump vil gjerne bedre denne ved å vise handlekraft. I natt får vi vite mer konkret hva han vil prioritere i sitt første år ved roret.