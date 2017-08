Trump sier forholdet til Russland er på historisk lavmål

I en twittermelding med kritikk av Kongressen snarere enn Russland sier presidenten at forholdet ikke har vært så dårlig noen gang.

– Og dere har Kongressen å takke, skriver presidenten i en melding først og fremst myntet på det amerikanske folk.

– Dette er de samme folkene som ikke klarer å gi oss en helseplan, skriver Trump, med henvisning til Senatets avvisning av forslaget om å fjerne Obamacare.

Undertegnet sanksjonslov

Presidenten kritiserer Kongressen fordi den har vedtatt nye sanksjoner mot Russland.

Trump underskrev sanksjonsloven onsdag, men kom samtidig med kritikk av sanksjonene.

– I hastverket med å vedta forslaget, vedtok kongressen flere åpenbart grunnlovsstridige bestemmelser, sa Trump.

Energisektor

De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren.

De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.

Tyskland har reagert sterkt på sanksjonene, som de mener først og fremst er innført for å fremme amerikanske næringsinteresser.

Trump lovet under valgkampen at han ville sørge for et bedre forhold mellom USA og Russland. Men press fra hans eget parti, Republikanerne, har gjort at han har måttet å innta en tøffere holdning enn varslet.