– I hastverket med å vedta forslaget, vedtok kongressen flere åpenbart grunnlovsstridige bestemmelser, sa Trump i en uttalelse fra Det hvite hus etter å undertegnet sanksjonene onsdag.

Lovgivningen som ble vedtatt omfatter sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea. Nå som loven er vedtatt vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland. Han må først ha samtykke fra Kongressen.

– Dette undergraver min autoritet som president, sa Trump.

Presidenten sa videre at han foretrekker tøffe tiltak for å straffe og avverge aggressiv og destabiliserende oppførsel i alle de tre landene

– Men dette har betydelige mangler.

Reiser alvorlige spørsmål

Trumps kommentarer har skapt reaksjoner i Washington.

Leder for demokratene i Representantenes hus Nancy Pelosi sa hun er bekymret for at republikanerne i kongressen vil tillate at Trump-administrasjonen sniker seg unna å pålegge Russland de vedtatte sanksjonene for landets «skamløse angrep på vårt demokrati».

– Dette reiser alvorlige spørsmål rundt om administrasjonen hans ønsker å følge loven, sa Pelosi.

Begrunnelsen for straffetiltakene er at Russland forsøkte å manipulere valget i USA i fjor. De anses også som en straff for annekteringen av Krim-halvøya, som tilhører Ukraina, samt Russlands involvering i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side.

Skjerper vilkår – vil favorisere engelskspråklige

Onsdag holdt Trump også en pressekonferanse der han kunngjorde at Det hvite hus nå går inn for å sette ytterligere begrensninger på lovlig innvandring. Det dreide seg om den amerikanske greencard-lovgivningen.

Trump vil stramme inn kravene for få arbeids og oppholdstilatelse Du trenger javascript for å se video.

Trump fortalte et samlet pressekorps sammen med de republikanske senatorene David Purdue og Tom Cotton at de nå ønsker å slippe inn mennesker med høyere kompetanse.

– Dette vil være den mest betydelige endringen på vårt immigrasjonssystem på et halvt århundre, sa Trump.

Lovforslaget vil innebære at engelskspråklige med verdifull kompetanse vil bli foretrukket. Trump sa det ville stenge ute mennesker som kun vil «komme og samle velferdsgoder».

– Dette vil favorisere de som kan snakke engelsk, finansielt sørge for seg selv og sin familie, og demonstrere ferdigheter som kan bidra til vår økonomi, sa presidenten.