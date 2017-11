Trump sendte krast svar til feil Theresa May på Twitter

– Det er spesielt å tenke på at verdens mektigste mann klarte å trykke på feil knapp. Jeg venter nå på en telefon fra Det hvite hus med en unnskyldning, sier 41 år gamle Theresa May Scrivener til avisa The Guardian.

FEIL PERSON: Trump tvitret til britiske Theresa May Scrivener, og ikke til statsminister Theresa May. FOTO: Skjermdump fra Twitter.

Hun er fra Essex i England og sov da Trump adresserte en melding til henne, som egentlig skulle til statsminister Theresa May.

Han sendte til kontoen «@theresamay», som Scrivener eier, men slettet posten og sendte en ny til den riktige adressen «@Theresa_May» da feilen ble oppdaget av andre tvitterbrukere. Tvitterbrukeren Gerard Brady var en av dem som merket feilen i natt. Den første twittermeldingen er nå slettet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Galt å retvitre Britain First

Torsdag kveld uttalte statsminister May seg om Trumps delinger på en pressekonferanse i Amman i Jordan. Hun er for tiden på reise i Midtøsten.

KRITISERER: Den britiske statsministeren Theresa May mener det er riktig å kritisere USA, selv om de samarbeidspartnere. Du trenger javascript for å se video. KRITISERER: Den britiske statsministeren Theresa May mener det er riktig å kritisere USA, selv om de samarbeidspartnere.

– Det at vi jobber sammen, betyr ikke at vi ikke kan kritisere USA når vi mener de tar feil. Jeg er veldig klar på at det å retvitre Britain first var galt å gjøre, sier hun.

– Britain first er en hatefull organisasjon. Den prøver å skape splid og mistillit i samfunnet. De står i fundamental opposisjon til de verdiene vi deler som nasjon – respekt, toleranse og vanlig britisk anstendighet, fortsetter hun.

Delte voldsvideoer

Kontroversen mellom presidenten og statsminister May startet onsdag, da Trump retvitret to videoer der flere blir banket opp av noen som angivelig er muslimer. En tredje video viser en mann som kaster en Maria-statue i gulvet.

Videoene var først publisert av britiske Jayda Fransen, som er nestleder i den britiske ytre-høyre-organisasjonen Britain First. Fransen er arrestert for hatytringer og er en kontroversiell person i Storbritannia.

DELTE VIDEO: President Donald Trump har delt omstridte videoer på Twitter. FOTO: SKJERMDUMP FRA TWITTER Foto: Skjermdump fra Twitter

Statsminister May kritiserte først Trump gjennom en talsmann i natt.

– Britain First har som mål å splitte samfunnet gjennom sine hatefulle ytringer som sprer løgner og skaper motsetninger. De bringer engstelse hos lovlydige borgere, sa hun.

– Nær sagt hele det britiske folk avviser den fordømmende retorikken som ytrehøyre-grupperingene benytter og som er det motsatte av verdiene vi som land står for: anstendighet, toleranse og respekt, heter det i uttalelsen fra statsministeren.

Usikkert innhold i videoene

Innholdet i videoene er ikke bekreftet av andre enn Britain First, som altså hevder at det er muslimer som begår ugjerningene som vises mot ikke-muslimer.

Under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus forsvarte talskvinne Sarah Huckabee Sanders Trumps siste videotvitring.

Hun mener at videoene – uansett om de er ekte eller ikke – er uttrykk for en trussel som er ekte. Og at presidentens mål er tiltak for strengere grensekontroll og sterkere nasjonal sikkerhet, og twittermeldingene setter dette på dagsordenen.