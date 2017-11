Retvitringen fra den amerikanske presidenten skaper storm i Storbritannia.

De tre videoene som Trump bidro til å spre via sin Twitter-konto, som har 43,6 millioner av følgere, skal angivelig vise muslimer som bruker vold mot ikke-muslimer og som krenker kristne symboler.

Innholdet i videoene er ikke bekreftet av andre enn Britain First, som altså hevder at det er muslimer som begår ugjerningene som vises. Men nederlandsk media og politi trekker innholdet i en av videoene i tvil, da de aldri har påstått eller skrevet at det var en muslimsk gjerningsmann.

PRESSEKONFERANSE: President Donald Trump skal holde pressekonferanse i Missouri kl. 21.20 norsk tid. Det er uklart om han vil kommentere dagens tvitring. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: President Donald Trump skal holde pressekonferanse i Missouri kl. 21.20 norsk tid. Det er uklart om han vil kommentere dagens tvitring.

Galt av Trump

Storbritannias statsminister Theresa May er på reise i Midtøsten, men sier gjennom en talsmann at det var galt av Trump å spre videoene.

– Britain First har som mål å splitte samfunnet gjennom sine hatefulle ytringer som sprer løgner og skaper motsetninger. De bringer engstelse hos lovlydige borgere.

– Nær sagt hele det britiske folk avviser den fordømmende retorikken som ytrehøyre-grupperingene benytter og som er det motsatte av verdiene vi som land står for: anstendighet, toleranse og respekt, heter det i uttalelsen fra statsministeren.

Uttalelsen kommer etter at både innenriksministeren og utenriksministeren nektet å kommentere Trumps videodeling under Parlamentets spørretime i dag.

Erkebiskopen av Canterbury Justin Welby, som er overhodet for den anglikanske kirke, slutter seg til kritikerne. Han ber den amerikanske presidenten klargjøre sine standpunkter og ta avstand fra rasisme og hat i enhver form.

Han ber også Trump slette de omstridte videoene fra sin Twitter-konto.

TAUS: President Donald Trump ville ikke kommentere de omstridte twitter-videoene da han ble spurt om det i forbindelse med en avreise til Missouri. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Ikke lenger velkommen

Den britiske opposisjonslederen Jeremy Corbyn er enda sterkere i sin kritikk. Labour-lederen kaller Trumps videreformidling «avskyelig, farlig og en trussel mot vårt samfunn».

Hans profilerte partifelle David Lammy går lenger.

«Donald Trump, du er ikke velkommen til mitt land og min by», skriver Lammy.

Han ber den britiske regjeringen trekke tilbake invitasjonen til et statsbesøk, som skal inkludere mottakelse hos dronningen.

Ifølge talsmannen til statsminister May er det ikke aktuelt da invitasjonen er sendt og godtatt.

Bør være skamfull

Enkemannen etter den britiske politikeren Jo Cox har også reagert sterkt. Cox ble angrepet av en mann som ropte ut «Britain First» i det han skjøt og knivstakk henne.

VONDE MINNER: Brendan Cox avbildet utenfor rettslokalet hvor hans kones drapsmann fikk sin dom. Foto: Neil Hall / Reuters

– Trump har legitimert ytrehøyresiden i sitt eget land, nå forsøker han å gjøre det samme hos oss, skriver Brendan Cox.

– Å spre hat har konsekvenser og presidenten skulle være skamfull på egne vegne, mener han.

Cox er på linje med David Lammy vedrørende statsbesøket.

– Twitter-meldingene bør være den siste spikeren i kisten for besøket, mener enkemannen.

Spørsmålstegn ved dømmekraften

USAs tidligere nasjonale etterretningsdirektør James Clapper kaller presidentens handlinger «underlig». Han sier til CNN at videoene og spredningen av dem kan oppmuntre og fremkalle vold mot muslimer.

Clapper sier det er forståelig hvis USAs venner og allierte setter spørsmålstegn ved dømmekraften til presidenten.

Men under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus forsvarte talskvinne Sarah Huckabee Sanders Trumps siste videotvitring.

Hun mener at videoene – uansett om de er ekte eller ikke – er uttrykk for en trussel som er ekte. Og at presidentens mål er tiltak for strengere grensekontroll og sterkere nasjonal sikkerhet, og twittermeldingene setter dette på dagsordenen.

Trump har tidligere uttalt at innvandring fra land som har et flertall av muslimske innbyggere truer sikkerheten i USA og Europa.

DELTE VIDEO: President Donald Trump har delt omstridte videoer på Twitter. Foto: Skjermdump fra Twitter

Dømt for fornærmelser

Videoene ble først publisert på Twitter av nestlederen i Britain First, et ytrehøyreparti med svært nasjonalistiske og antimuslimske standpunkter. Partiet ble startet i 2011 av tidligere medlemmer i British National Party (BNP) i Nord-Irland og har rundt 1000 medlemmer.

Nestlederen i Britain First, Jayda Fransen, som først la ut videoene, er en kjent skikkelse i nasjonalistmiljøet. Hun har vært arrestert en rekke ganger, og i fjor ble hun bøtelagt for å ha hetset en muslimsk kvinne som var iført hijab. I desember må hun møte i retten igjen, for bruk av trusler og fornærmelser under en tale hun holdt i Belfast.

Partiet er kjent for å bruke paramilitære metoder og har ifølge The Guardian angrepet multikulturelle nabostrøk og moskeer.

– Gud velsigne deg, Trump. Gud velsigne Amerika, skriver Jayda Fransen etter at den amerikanske presidenten videresendte videoene hun hadde postet tirsdag kveld og onsdag morgen fra sin konto, som i løpet av det siste døgnet vokste med over 10.000 følgere.

Hun ber Trump om hjelp og hevder at hun risikerer fengsel for å ha kritisert islam.

DØMT FOR HETS: Jayda Fransen er tidligere bøtelagt for hets mot muslimer og skal snart møte i retten igjen. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Ros fra Ku Klux Klan

Også den tidligere lederen av Ku Klux Klan, David Duke er fornøyd.

Duke gikk ut med støtte til Trump under presidentvalgkampen, en støtte Trump etter press avviste.

– Takk Gud for Trump. Dette er grunnen til av vi elsker ham, skriver Duke blant annet på Twitter.

