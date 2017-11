Trump sprer videoer fra høyreradikal britisk organisasjon

Ett opptak viser angivelig en muslimsk gutt som banker opp en nederlandsk gutt på krykker. Et annet viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går fram hvor hendelsen finner sted.

Den tredje videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!»

Det er Jayda Fransen i den britiske ytre-høyre-organisasjonen Britain First som først la ut videoene på Twitter og hevder de viser vold begått av muslimer.

Innholdet i videoene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Britain First har tidligere fått oppmerksomhet for kontroversielle påstander om at Storbritannia «islamiseres», ifølge BBC. Fransen gleder seg over at de tre videoene er blitt videreformidlet av Trump, som har over 43 millioner følgere på Twitter.

– Gud velsigne deg, Trump! Gud velsigne Amerika, skriver Fransen på sin Twitter-konto.

DELTE VIDEO: President Donald Trump har delt omstridte videoer på Twitter. Foto: Skjermdump fra Twitter

Arrestert for hatytringer

Delingen av videoene fra Britan First, kommer få dager etter at Jayda Fransen ble arrestert etter å ha blitt anklaget for å ha kommet med hatytringer på et arrangement i Belfast i Nord-Irland i sommer, skriver den britiske avisa The Guardian.

Fransen ble arrestert sist lørdag i London av politiagenter fra Nord-Irland.

Den 31 år gamle kvinnen har flere ganger blitt anklaget for å komme med hatytringer og religiøse trakasseringer, fiølge The Guardian.

Søviknes har delt video fra samme organisasjon

I Norge har olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tidligere fått kritikk for å ha delt en video fra Britain Frist på Facebook. Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i «islams navn». Søviknes beklaget senere at han ikke hadde sjekket hvem som først hadde lagt ut videoen.

Organisasjonen Britain First ble startet i 2011 av tidligere medlemmer av ytre-høyre-partiet British National Party (BNP).

Bevegelsen har gått til valg som motstandere av innvandring og abort, men de har ikke fått plasser i styrende organer.

Overfor VG har nestleder Jayda Fransen beskrevet Britain First slik:

– Som parti har vi som mål å forby islam i Storbritannia. Vi vil forby moskeer, vi vil ikke ha sharia, ingen burkaer, ingen koraner, ingenting av det der.