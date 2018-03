Sørkoreanere på middag hos Kim i Pyongyang

Delegasjonen ankom flyplassen Sunan i Pyongyang mandag ettermiddag, opplyser Sør-Koreas president Moon Jae-ins talsmann Kim Eui-kyeom.

– Det ble besluttet at de skulle være til stede under et møte og en middag med Kim Jong-un, legger han til.

Middagen med Kim som vert, startet om lag tre timer etter at delegasjonen ankom landet, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Målet er dialog

Delegasjonen vil ifølge BBC fokusere på å etablere dialog slik at man på sikt kan jobbe for å få fjernet atomvåpen fra Korea-halvøya.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har sendt sin øverste sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong til Pyongyang. Han leder en delegasjon høytstående tjenestemenn, og målet er å avverge en mulig konflikt mellom de to naboene.

– Jeg planlegger også å drøfte på hvilken måte vi kan fortsette samtalene med USA, sier Chung Eui-yong som er nasjonal sikkerhetsrådgiver i Sør-Korea til pressen før avreise.

Forholdet mellom Nord og Sør skal ha bedret seg litt etter OL.

– Delegasjonen med spesialutsendinger fra Sør-Koreas president, blant dem nasjonal sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong, ankom Pyongyang 5. mars, heter det i en kort melding fra det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA.

I en separat melding fra regimets rikskringkasting heter det at delegasjonen fra sør ble ønsket velkommen av Ri Son-gwon, som leder et statlig organ i det lukkede landet med ansvar for saker som angår begge land.

Ifølge dette bildet som myndighetene i Nord-Korea har tatt, skal samtalene mellom delegasjonen fra Sør-Koreas regjering og myndighetspersoner fra Nord-Korea være i gang. Senere blir det middag med Kim Jong-un. Foto: HANDOUT / AFP

USA ikke interessert

Donald Trump sa på lørdag at han var klar for å møte Nord-Korea, men stilte som betingelse at Nord-Korea først fjernet sine atomvåpen.

Nord-Korea svarte med å si at det var absurd av USA å stille slike betingelser.

– Den amerikanske holdningen får oss til å tro at USA ikke er interessert i å gjenoppta dialog, sa utenriksdepartementet i Nord-Korea til de statlige mediene.

Besøket fra den Sør-Koreanse delaksjonen i Pyongyang varer i to dager.