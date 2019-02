Trump møter Kim: Diplomatisk risikosport med høg innsats

Den eine herskar over eit absurd diktatur, den andre styrer verdas mektigaste demokrati.

Landa deira har formelt vore i krig sidan 1950. Ingen amerikansk president har møtt ein nordkoreansk leiar før i fjor.

– Vi forelska oss, fortel Trump om møtet med Kim.

Risikodiplomati

Både Donald Trump og Kim Jong-un ønskjer respekt og anerkjennelse. For seg sjølv og sine land.

Trumps uttalte mål er å få til nedrusting av nordkoreanske kjernevåpen.

Mens Kim vil ha avvikling av sanksjonar som står i vegen for økonomisk utvikling.

Fredsslutning etter nær sytti år?

Det handlar om to atommakter som formelt har vore i krig i nær sytti år.

KLAR FOR MØTET: Kim kom til den vietnamesiske hovudstaden tysdag morgon. Mykje står på spel for diktatoren i de neste to dagane. Foto: Minh Hoang / AP

Då kamphandlingane i Koreakrigen enda i 1953 var det som resultat av ei våpenkvile, ikkje ein formell fredsavtale. Teknisk sett er USA og Nord-Korea framleis i krig.

Og det handlar om eit koreansk folk som har levd i to statar like lenge.

Alle held pusten

Mykje har skjedd dei siste par åra. Då president Trump held tale i FNs hovudforsamling i september 2017 stempla han Kim som ein «rakettmann på sjølvmordsoppdrag».

Kims svar kom prompte: «Dotard» (betyr noko slikt som mentalt redusert gubbe).

Ordkrigen mellom dei to i 2017 fekk verda til å halde pusten. Og blei følgt opp av prøvesprengingar og rakettutskyting. Det var alvor.

PÅ PLASS: President Trump i Hanoi. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Atomtrusselen var tilbake på toppen av den internasjonale dagsorden, og Nobels fredspris gjekk til kampen mot kjernevåpen.

Mildare tone

Så kom våren og sommaren 2018 med ein langt mildare tone. Det første toppmøtet fann stad i juni i Singapore. Også den gongen var utfallet uvisst, her er kva dei blei samde om:

• Etablere eit nytt forhold mellom landa og jobbe for fred og velstand.

• Skape varig og stabil fred på Koreahalvøya.

• Arbeide for full nedrusting av atomvåpen på Koreahalvøya.

• Samarbeide om å finne og returnere soldatar som fall i kamp eller blei tatt til fange under Koreakrigen.

Vage formuleringar og få målbare resultat, hevdar dei som peikar på at atomvåpenprogrammet sidan har halde fram i Nord-Korea.

Andre legg vekt på at Nord-Korea har avstått frå atomprøvesprenging og rakettskyting i fleire månadar.

Fredsslutning?

SEOL: Demonstrasjonar mot formell fredsslutning. Foto: Lee Jin-man / AP

Både BBC og New York Times skriv at eit mogleg utfall av møtet er ei form for formell fredsslutning. Sør-Koreas president Moon Jae-in skal ønske det, fordi han meiner det vil fremme det endelege målet – atomnedrustning på den koreanske halvøya.

Ei form for formell fredsslutning kunne vere eit symboltungt steg på vegen mot begges mål. Men USAs frykt er at ei slik erklæring skal føre til krav om at nær 25.000 amerikanske soldatar stasjonert i Sør-Korea skal trekkast ut.

Før ein faktisk har fått til noko atomnedrustning.

Amerikansk etterretning tvilar dessutan på om Kim nokon gong vil gå med på nedrusting fordi atomvåpena er garantien for at regimet hans består.

Kva blir bytteforholdet?

Til sjuande og sist er det dette det handlar om. Nedrusting av atomvåpen og nedbygging av sanksjonar. Trump vil det første, Kim det siste, kva blir bytteforholdet?

Kan vi få forpliktingar om nedbygging av delar av Kims program mot letter i sanksjonar som i dag vanskeleggjer fellesprosjekt mellom dei to landa på koreahalvøya?

Normalt er utfallet av slike møter nær gitt på førehand, førebudd av diplomatar og ekspertar i tida før møtet. Men Kim og Trump er langt unna normalen, det er opp til dei to i forhandlingsrommet.

Det kan lukkast. Eller mislukkast. Ein risiko dei – ved å møtast – er villige til å ta.