Trump med «feit»-melding til Kim Jong-un: – Krangelen har nådd barnehagenivå

Trump er for tiden på reise i Asia, men selv om han er langt borte fra kontoret i Washington, er han ikke langt unna det sosiale mediet som er blitt en av hans favorittkanaler for å uttrykke seg offentlig: Twitter.

I en melding som av den britiske avisa The Independent blir kalt «et nytt lavmål» i ordkrigen mellom Trump og Kim, skriver Trump at han ikke forstår hvorfor Kim har fornærmet ham ved å kalle ham «gammel».

– Jeg ville ALDRI kalt ham kort og feit. Jeg prøver så hardt å være hans venn – og kanskje det vil skje en dag, skriver den amerikanske presidenten i sår tone.

Personlig konflikt

Independent kaller Twitter-meldingen en «ekstraordinær personlig fornærmelse», og skriver at ordkrigen mellom de to mektige statslederne er på barnehagenivå.

The Washington Post beskriver mener meldingen er et tegn på at den spente situasjonen knyttet til Nord-Koreas atomprogram er i ferd med å eskalere på en uvanlig personlig måte. Avisa påpeker at Nord-Korea har en lang historie med å fornærme USA og amerikanske ledere.

Tidligere har imidlertid amerikanske presidenter avstått fra å ta igjen i samme tone, skriver avisa. Inntil nå.

– Kan treffe såre punkter

Det verste er kanskje at fornærmelsene treffer såre punkter på begge sider, skriver The Washington Post-journalisten Adam Taylor i sin analyse. Han påpeker at Trump faktisk er den eldste førsteperiode-presidenten i amerikansk historie, og at han er over dobbelt så gammel son den nordkoreanske lederen.

Kim er på sin side 170 centimeter høy, og skal angivelig ha pådratt seg helseproblemer som følge av vekten sin.

Det fremgår ikke av Trumps melding akkurat hvilken uttalelse han sikter til, men det nordkoreanske regimet har flere ganger brukt det gammelengelske ordet «dotard» om Trump.

Ordet kan kanskje best oversettes til «gammel sullik», men indikerer også at noen er i ferd med å bli senile.

Trump møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing, og sa at den kinesiske presidenten kan løse problemene med Nord-Korea raskt og enkelt, om han ønsker det. Du trenger javascript for å se video. Trump møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing, og sa at den kinesiske presidenten kan løse problemene med Nord-Korea raskt og enkelt, om han ønsker det.

«En krigshissers forretningsreise»

Trump er i ferd med å avslutte sin 13 dager lange Asia-turné, der forholdet til Nord-Korea har stått høyt på agendaen. I en felles pressekonferanse med Sør-Koreas president tidligere denne uken, sa Trump blant annet at USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte, om det blir nødvendig.

Til tross for at talen var tydelig, ble tonen beskrevet som mer diplomatisk enn tidligere. Kim Jong-un kaller imidlertid Trumps reise «en krigshissers forretningsreise».

– Under besøket viste Trump sitt sanne jeg, som en som vil ødelegge verdensfreden og tryglet om en atomkrig på Koreahalvøya, heter det i uttalelsen fra diktaturet lørdag, ifølge Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA.

I en annen Nord-Korea-relatert Twitter-melding, skriver Trump også at Kinas president Xi Jinping ønsker å skjerpe sanksjonene mot regimet.

– Det går fremover, skriver den amerikanske presidenten på Twitter og legger til at også Xi ønsker at Nord-Korea skal gi opp sitt atomprogram.