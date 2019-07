Trump krever unnskyldning fra kongresskvinner

I en Twitter-melding i dag fyrer Trump opp og gir saken mellom han og det fire kongresskvinnene, kjent som The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar and Ayanna Pressley, en ny omdreining.

«De burde si unnskyld til USA (og Israel) for de forferdelige (og hatefulle) tingene de har sagt», skriver han og understreker at han tviler på at de er i stand til å elske landet vårt.

Krangel

For en uke siden skapte Trump furore i Washington da han langet ut mot de fire kvinnene som ble valgt inn i Representantenes hus for første gang forrige høst.

Han skrev at de fire burde reise tilbake til landene de kom fra og rydde opp. Tre av de fire er født og oppvokst i USA. Ilhan Omar er flyktning fra Somalia med amerikansk pass.

I ettertid har debatten rast om presidentenes lefling med rasisme og mange har stilt spørsmål ved hans holdninger overfor mennesker med minoritetsbakgrunn.

De fire kongresskvinnene er kanskje de tydeligste kritikerne av Trump i det Demokratiske partiet og har åpenlyst kalt han både rasist og fascist.

«Send henne tilbake»

Under et folkemøte i Nord-Carolina denne uken begynte publikum å rope «send henne tilbake» da Trump ramset opp en lang rekke med til dels usanne påstander om Omar. Dette fikk også mange i det Republikanske partiet til å reagere.

Trump selv mener han gjorde det han kunne for å hindre publikums rop, men bildene viser at han venter til de er ferdig med ropene før han begynner å snakke igjen.

Trump fikk også kritikk i går for å videresende en Tweet fra den høyreradikale Katie Hopkins i går. Hun har flere ganger tatt til orde for hvit nasjonalisme og fremmedhat.

Saken kom så langt at det ble fremmet et forslag om å stille Trump for riksrett for tvitringen om de fire kongresskvinnene. Det ble nedstemt i Representantenes hus.