BEKREFTER LUFTANGREP: USAs president Donald Trump bekrefter angrepet mot en syrisk flybase. FOTO: CARLOS BARRIA / REUTERS Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

USA har skutt mellom 50 og 60 tomahawk-raketter mot en militær flybase i Syria.

Rakettene ble avfyrt fra to amerikanske marinefartøy øst i Middelhavet.

Angrepet kommer bare halvannet døgn etter at president Trump sa at President Assad i Syria krysset flere grenser ved sitt gassangrep som drepte 70 mennesker, blant dem barn og små babyer.

Trump skal ha gitt ordren om angrepet torsdag ettermidag før middagen med Kinas president Xi Jinping her i Palm Beach, Florida.

Han ble briefet av forsvarsminister James Mattis som på presidentens klubb Mar-a-Lago underveis.

– Flere års forsøk på å stanse Assads regime har feilet og har ført til en dyp flyktningkrise og en økende destabilisering i regionen som også nå også rammer USA og våre allierte, sa Trump i en kort tale i Florida i natt.

Presidenten ba samtidig alle siviliserte nasjoner om å stå sammen med USA i å få slutt på blodbadet i Syria.

Den kinesiske delegasjonen forlot middagen allerede ved 20-tiden lokal tid, og Presidenten ble deretter briefet av forsvarsminister James Mattis om angrepet som allerede var i gang.

Kinas president Xi Jingping og Donald Trump under middagen i Palm Beach, Florida i natt. På dette tidspunktet var angrepet i Syria allerede i ferd med å bli gjennomført Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Russland varslet

En rekke av USAs allierte skal ha blitt varslet på forhånd, melder CNN. Det gjelder også Russland selv om utenriksminister Rex Tillerson i følge NBCnews sier at USA ikke snakket med russiske myndigheter før angrepet.

Det skal imidlertid ha være russiske styrker på basen som var mål for angrepet, og disse ble varslet, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Rammet flybase

Målet for angrepet var den syriske flybasen Shariat mellom Damaskus og Homs.

Amerikanerne ønsket å ramme basen de mener gassangrepet tidligere i uka ble gjennomført fra.

De amerikanske rakettenes mål var fly, landingsstriper og tankanlegg på flyplassen.

En talsmann for Pentagon sier til CNN at angrepet nå er avsluttet og at det ikke vil komme flere før presidenten eventuelt gir ordre om det.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Helomvending fra Trump

Det er første gang USA gjennomfører et direkte angrep mot Assads regime etter at krigen i Syria startet.

Trumps ordre om å angripe er en helomvending fra presidenten som senest i forrige uke sa at å fjerne Assad-regimet ikke er noen prioritet for hans administrasjon.

Men onsdag sa presidenten at Syrias president hadde "krysset mange grenser" med gassangrepet, og at han derfor hadde endret mening.

Trump skal i går ha fått framlagt tre alternativer til angrep fra den amerikanske forsvarsledelsen.

Trumps medarbeidere lytter til presidenten holde talen der han bekrefter at at han har beodret angrepet i Syria. Foto: Alex Brandon / AP

Begrenset angrep

Et tomahawk-angrep fra amerikanske marinefartøy skal ha vært alternativet som er lettest å gjennomføre og innebærer minst risiko for USA.

Om det blir med dette angrepet, er ikke kjent.

– Angrepet avsluttet inntil Trump tar en ny avgjørelse, sier en talsmann for Pentagon til CNN.