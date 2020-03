Amerikansk helsetopp: USA har mislyktes i korona-testing

Anthony Fauci er en av de virkelig store autoritetene i amerikanske helsevesen. Derfor var han invitert til en høring om korona-pandemien i Representantenes hus i går.

Han ble spurt om det finnes én person i det amerikanske helsevesenet som har ansvaret for å sørge for at folk blir testet.

Det gjør det ikke.

– Systemet har mislyktes, la oss innrømme det. Faktum er at måten det fungerer på er at legen din må be om at du skal testes. Tanken om at alle enkelt skal kunne testes, slik det gjøres i andre land, vi er ikke organisert for det, sa Fauci.

President Trump varsler uttalelse i kveld

I ettermiddag har president Trump et møte med industriledere i Det hvite hus for å diskutere tiltak som kan bremse virusutbruddet.

Allerede er skoler stengt, turistattraksjoner og teater har lukket dørene, og store sportsarrangementer er avlyst eller utsatt.

Rundt klokka 20.00 norsk tid har president Trump varslet en uttalelse.

Ifølge næringslivsavisen Bloomberg kommer Trump til å erklære en unntakstilstand. Ved å ta i bruk en lov, som kalles Stafford Act, kan delstater og lokale myndigheter få tilgang på føderale penger. Ifølge demokrater avisen har snakket med, gir Stafford Act tilgang på et krisefond med 42 miliarder dollar (rundt 420 milliarder norske kroner etter dagens kurs).

Les også: Brasilianer testet positivt etter møte hos Trump

Under 10.000 bekreftet testet til nå

– Alle som vil det kan bli testet, kan få en test, sa president Donald Trump 7. mars.

Donald Trump forsøkte å berolige USAs innbyggere under besøket ved Folkehelseinstituttet, CDC, i Atlanta 7. mars. Men andre i Trumps delegasjoner måtte ut og korrigere en del av de tingene han sa. Foto: Jim Watson / AFP

Det var direkte feil.

Det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) opplyste i går at antall undersøkte prøver er 13.624. Men ettersom det er vanlig å ta flere prøver av hver person, er antall personer godt under 10.000.

Til å begynne med var det bare to laboratorier underlagt folkehelseinstituttet som analyserte testene. Neste skritt var å distribuere testeutstyr til offentlige laboratorier i delstatene.

Men utstyret inneholdt feil, og det ble derfor satt i gang produksjon av nye tester.

Først 29. februar ble det åpnet for at private laboratorier kan gjennomføre koronatester. Men det har tatt tid før de har kommet i gang, og det finnes ingen tilgjengelig samlet oversikt over hvor mange de private har testet til nå.

Northwell Health Labs er et av de private laboratoriene som har fått godkjent sine tester av det amerikanske legemiddelverket, FDA. Bildet er fra Lake Success i delstaten New York, 11. mars. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Byråkratiske og tekniske flaskehalser

For det første må nye tester godkjennes av legemiddelverket (FDA). Private laboratorier må dokumentere at de har det utstyret og den kompetansen som skal til.

Ifølge Time er det flere av disse som mangler kjemiske reaksjonsstoffer som må til for å fullføre testen. Disse stoffene er inkludert i testene som blir distribuert av Folkehelseinstiuttet.

Men CDC-testene inneholder ikke utstyret som trengs for å identifisere koronavirusets arvestoff, RNA. Det er en flaskehals for både offentlige og private laboratorier.

Ohio frykter 100.000 smittede

I delstaten Ohio er det registrert fem smittede personer.

Men helsedirektør Amy Acton sa på en pressekonferanse i går at det handler om ren matematikk. Med en befolkning på 11,7 millioner og en antakelse om at én prosent vil bli smittet, ender det med 100.000 koronasmittede.

– Det er denne én for hvert 50. år pandemien vi har planlagt for. Vi er i ferd med å våkne opp til vår nye virkelighet, sa helsedirektør Action ifølge nyhetsbyrået AFP.

Studenter i Dayton, Ohio, pakker bilen for å dra hjem før fristen for å forlate universitetet går ut. Alle undervisningssteder i Ohio er stengt. Foto: Bryan Woolston / Reuters

Tverrpolitisk krisepakke

Også republikanske kongressrepresentanter er frustrerte over manglende testing og den usikkerheten det medfører for deres velgere.

– De sier det vil ta enda to uker før vi er i gang med omfattende testing, sa senator James Lankford (R) fra Oklahoma etter å ha blitt orientert om situasjonen i går.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har tatt styringen i Kongressens arbeid med å få til en krisepakke. Her i et møte med media 12. mars. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Ifølge den demokratiske speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er de nå nær en tverrpolitisk enighet om en krisepakke.

Blant annet skal alle arbeidstakere garanteres 14 dager sykelønn, støtteordninger til arbeidsløse og bevilgninger til matprogrammer for eldre, studenter og fattige familier skal økes.

Trump på overraskelsesbesøk

Trump dukket tirsdag opp i Kongressen for å diskutere koronatiltak under et lunsjmøte med republikanerne.

Han har fremmet sine egne forslag til krisepakke, men forslagene er ifølge ABC News ikke ferdig gjennomarbeidet.

Hovedpunktet er lettelser i arbeidsgiveravgiften. ABC News skriver at mange republikanske kongressrepresentanter er skeptiske til nye, midlertidige skattelettelser samtidig som pandemien fører til økte, offentlige utgifter.

President Trump under besøket i Kongressen tirsdag. Her sammen med finansminister Steven Mnuchin (bak t.v.), flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell (t.v.) og senator Roy Blunt (t.h.). Foto: Susan Walsh / AP

Trump har også antydet støtte til deltidsansatte som jobber på timebasis og til småbedrifter som rammes av pandemien.

Men i praksis er det nå finansminister Steven Mnuchin og demokratenes Nancy Pelosi om nå skal hamre ut detaljene i krisepakken.

Det er ventet at Representantenes hus vil stemme over krisepakka senere fredag. Deretter skal den behandles i Senatet.