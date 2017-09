Trump ber folk passe seg for orkanen

«Imra» kan bli den kraftigste orkanen i Florida i historisk tid.

– Jeg ber alle som er utsatt om å være på vakt og følge alle råd fra myndigheter og politi. Ikke noe er viktigere enn folks trygghet. Vi gjør alt vi kan for å bistå i forberedelsene, og når tiden kommer, skal vi bygge ting opp igjen sammen, som landsmenn, sier president Trump.

USAs president Donald Trump får siste briefing om orkanen «Irma» sammen med utenriksminister Rex Tillerson (t.v.), sikkerhetsrådgiver Thomas Bossert, visepresident Mike Pence, og nasjonal sikkerhetsrådgiver Dina Powell (t.h.) Foto: Handout / Reuters

Bare i fylket Miami-Dade har over en halv million mennesker fått beskjed om å forlate sine hjem. Men alle i Florida har fått beskjed om å forberede seg på evakuering.

– Se på størrelsen til denne stormen. Den er diger. Den er bredere enn hele delstaten vår, sier guvernør Rick Scott.

Det er allerede fullt på Røde Kors sitt mottaksenter på et eldresenter i Miami. Foto: Wilfredo Lee / AP

Flyplassen stengt

Miami internasjonale flyplass i Florida er nå i ferd med å stenge. NRK møtte en av de siste passasjerene som ankom med fly. Den unge kvinnen reiser i motsatt retning av alle andre, men ville hjem til sine foreldre og besteforeldre i Coconut Grove i Florida.

Flere steder i Florida er det mangel på bensin og det danner seg lange køer. Hundretusenvis følger oppfordringene og er på vei nordover. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

– Jeg er veldig bemymret. Vi var her under orkanen «Andrew» som herjet Florida i 1992, men dette tegner jo til å bli mye verre, sier hun til NRK.

Skoler og andre offentlige bygninger blir gjort om til mottakssenter for de evakuerte.

Folk skalker alle luker før de evakuerer hjem og butikker i Miami i Florida fredag. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

Flere orkaner

Irma ble fredag nedgradert til kategori 4 – kategorien for de nest kraftigste orkanene. Men vinden blåser fortsatt i 70 meter per sekund, og uværet har fortsatt kurs rett mot Miami. At den nedgraderes betyr at den samtidig utvides i omfang og kan ramme bredere.

«Du skremmer ikke oss Irma» står det på denne plakaten på Miami Beach fredag samtidig med at orkanen «Irma» er på vei inn mot kysten. Foto: Joe Raedle / AFP

Samtidig er to nye orkaner på gang. I Mexicogolfen er «Katia» oppgradert til kategori 2 og ventes å treffe Mexico om få dager, mens «Jose» er blitt en svært farlig kategori 4-orkan ute i Atlanterhavet.

Tre orkaner er i sving samtidig. Foto: National Hurricane Center

Beregningene tyder på at «Jose» går flere hundre kilometer nordøst for De små Antiller, men den vil likevel føre til store nedbørsmengder og kraftig vind på øyer som Barbuda og Saint Martin, som ligger i ruiner etter «Irma».