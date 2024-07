Kraftige vindkast, styrtregn og store bølger slo onsdag inn over Jamaica i det Karibiske hav.

– Det er forferdelig. Alt er borte, sier 51 år gamle Amoy Wellington, som holder til sør på Jamaica, til nyhetsbyrået Reuters.

Han beskriver orkanens herjinger som «en katastrofe».

Én kvinne mistet livet på Jamaica da et tre falt over huset hennes. Torsdag morgen norsk tid er «Beryl» i ferd med å bevege seg videre fra Jamaica, ifølge USAs orkansenter. Orkanen har nå kurs mot det sørlige Mexico.

Totalt ti personer nå bekreftet døde som følge av «Beryl», ifølge Reuters. Tallet er ventet å stige når omfanget av skadene blir kjent og kommunikasjonssystemene begynner å fungere igjen.

En mann beveger seg gjennom oversvømte gater i Kingston i Jamaica onsdag. Foto: Marco Bello / Reuters

– Alt er ødelagt

Den uvanlig kraftige orkanen «Beryl» traff de første karibiske øyene mandag. Da var den en kategori 5-orkan, den sterkeste kategorien. Nå er den halvveis til Mexico og nedjustert til en kategori 4.

Øya Carriacou ble spesielt hardt rammet. Den grenadiske øyen med 6000 innbyggere ligger øst i Det karibiske hav og var blant de første som ble truffet med full styrke av «Beryl».

Myndighetene sier at øya er totalskadet. Statsminister Dickon Mitchel beskrev «Armageddon»-aktige tilstander.

Norske Emil er på seiltur i Karibia. Han var vitne til «Beryls» herjinger på Carriacou.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Alt er ødelagt. Alt, sier han, til NRK.

Selv om han er preget er han mest opptatt av at man må ha oppmerksomhet på orkanens enorme konsekvenser og lokalbefolkningen.

Fra vindstille til full orkan på to minutter

Infrastrukturen på Carriacou er ramponert, ifølge Emil. Folk har ikke strøm eller internett.

– Det er ingen kommunikasjon. Ingen informasjon fra myndighetene. Folk vet ikke om familiene deres lever. Det vil ta lang tid før de får gjenoppbygd øya, sier han.

Foto: Emil / Privat

Emil forteller at de fleste husene har fått revet av takene sine.

– Mange er jevnet med jorden. Jeg har snakket med mange som nå er hjemløse. Sykehus og skoler er smadret. Politistasjonen er ødelagt, sier Emil.

Han sier at orkanen slo til i to omganger.

Foto: Emil / Privat

– Blikktaket på gjestehuset fløy av, og man hørte at ting fløy inn i bygningen. Det regnet for fullt inne på gjestehuset jeg bodde på. Mange måtte flytte til et annet nødly.

Etter hvert roet det seg, før orkanen slo til på nytt. Denne gangen enda hardere.

– Det gikk fra vindstille til full orkan på to minutter, sier Emil.

– Glade for å være i live

Han sier at innbyggerne han har snakket med, er bekymret for hvordan orkansesongen arter seg videre.

– Carriacou er helt ødelagt. Jeg har kjørt rundt og hørt historier fra mange som har vært på øya, sier Emil.

Midt opp i all elendigheten, er det likevel én ting som har overrasket ham:

– Alle jeg har snakket med, har vært veldig positive. De er bare glade for å være i live. Alle er veldig hjelpsomme med hverandre.

Jamaicanere spikrer treplater på en bygning i et forsøk på å skåne den fra kreftene til «Beryl». Foto: Marco Bello / Reuters/NTB

«Beryl» slo til rekordtidlig. Aldri før er det dokumentert en kategori 5-orkan så tidlig på året. Slike stormer er mer vanlige i august og september. Forskere knytter dette til at overflatetemperaturen i Atlanterhavet er uvanlig varm for denne årstiden som følge av klimaendringer. De spår flere og kraftigere stormer og orkaner fremover.

– Det har ikke folk råd til. Nesten alle husene er totalt ødelagt. Folk har ikke noen steder å gå, sier Emil.

