Dødstallet stiger etter Irmas herjing på Jomfruøyene

Orkanen Irma tok flere liv i natt, på sin vei over De amerikanske Jomfruøyer. Fire personer skal ha mista livet på øygruppa.

Dødstallet ble bekreftet av lokale myndigheter, av en talsperson som ikke utelukka at dødstallet kunne stige.

På øya St. Martin, som ble ramma av Irma onsdag, ble åtte personer bekrefta døde torsdag formiddag. Det er likevel usikkert hvor mange som har mista livet under orkanen til nå. Reuters melder om totalt «minst 11 døde».

Tusener har blitt hjemløse etter stormens herjinger. Rundt 6000 amerikanere er også strandet på øya St. Martin, ifølge det amerikanske konsulatet i Curaçao. Konsulatet sier de jobber sammen med andre etater, for å evakuere sine landsmenn, med fly eller båt, ifølge Ap.

Stormen ramma i natt Haiti, men ifølge The Guardian ser det ut til at øya ble spart for de hardeste effektene av orkanen.

– Miami i den verst tenkelige posisjon

Orkanen ventes å treffe den amerikanske kystlinja i Florida i løpet av det neste døgnet.

En endring i prognoser for orkanens ferd gjør at Miami, med sine 6 millioner innbyggere, ser ut til å bli hardt ramma. Stormsenteret National Hurricane Center varsla i natt at stormens øye flytter seg noe lenger vest enn tidligere venta, når den treffer den amerikanske kysten.

– Det setter Miami i den verst tenkelige posisjon, sier Tom Sater, meteorolog for CNN.

En offiser i det amerikanske forsvaret som har obersert orkanen fra et fly, ber folk i Miami om å ta orkanvarselet på alvor.

– Ta det på alvor, for dette er «the real deal», sier Jeremy DeHart ifølge Reuters.

Skolene i Florida er stengt til over helga og i Miami er mer enn 650 000 personer bedt om å forlate sine hjem. Den største evakueringa av Miami noensinne, ifølge Miami Herald.

Det skal være frykt for store oversvømmelser som gjør at så mange må forlate sine hjem.

USAs president Donald Trump oppfordrer amerikanerne om å lytte til råd fra lokale myndigheter.

– Vi vil møte enhver utfordring, skriver han videre på sin twitterkonto.

Varsler livstruende forhold i Florida

I Florida har myndighetene i natt utvida området som må evakueres til også å gjelde innenlands områder i tillegg til kystbyene.

Orkanen representerer fortsatt en potensiell katastrofe, ifølge National Hurricane Center, som klokka 06.00 norsk tid opprettholder orkanens styrke på kategori 5. Orkansenteret venter alvorlige og «livstruende» værforhold over deler av Florida når vinden treffer.

Irma er den kraftigste orkanen noensinne registrert i Atlanterhavet.

Samtidig truer en annen orkan, ved navn Jose, i Atlanterhavet. Jose ble oppgradert til en kategori 3-orkan torsdag kveld, ifølge Le Figaro.