Folk blir bedt om å forberede seg på å evakuere i Florida

Alle Floridas 20 millioner innbyggere bør gjøre seg klare til å forlate hjemme sine, ifølge guvernør Rick Scott.

Det er ventet at orkanen «Irma» først vil slå innover Miami med sine seks millioner innbyggere, før den etter å ha feid inn over Floridas Atlanterhavskyst fyker videre inn i statene Georgia og Sør-Karolina.

Folk sikrer hjemmene sine sånn best de kan mot orkanen «Irma» er ventet å nå kysten av Florida i morgen, som her i en «trailer-park» i West-Miami. Foto: Saul Loeb / AFP

Fra før er en halv million mennesker evakuert fra Miami-området. Folk sikret hjemmene sine så godt de kunne og mange tok båtene sine opp av sjøen før de satte seg i bilene sine og kjørte nordover.

Floridas guvernør Rick Scott ber folk være forberedt på det verste. Foto: Mark Wilson / AFP

Folk i South Bay, Lake Harbor, Pahokee, Moore Haven, Clewiston, Belle Glade og Canal Point har blitt bedt om å evakuere.

Dette er de samme områdene som ble rammet av en voldsom orkan, kalt «Okeechobee», i 1928.

Men fortsatt er det et problem med at bensinstasjonene går tomme for bensin.