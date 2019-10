USA tar med seg IS-fanger på vei ut av Syria – inkludert to medlemmer av «The Beatles»

Alexanda Kotey (35) og Shafee Elsheikh (31) ble tatt til fange av kurdiske styrker i Nord-Syria i januar i fjor. De har vært fengslet siden, og USA tar ikke sjansen på å la dem bli igjen nå som Tyrkia invaderer området, skriver The New York Times.

– Vi tar med oss de mest farlige IS-krigerne. Vi har fått dem ut, og vi flytter dem til forskjellige områder der det er sikkert, sa USAs president Donald Trump på onsdag.

Kotey og Elsheikh skal ha tilhørt en beryktet enhet som gikk under kallenavnet «The Beatles» på grunn av medlemmenes britiske aksent.

Gruppen hadde ansvaret for utenlandske gisler, som de ved flere anledninger halshugget for åpent kamera. De grusomme videoene ble spredd som en del av IS' propaganda.

LES OGSÅ: Kurdisk milits holder tusenvis av krigsfanger

Mistenkes for grusomheter

Gruppen var beryktet for sine brutale metoder. De to andre gruppemedlemmene var Aine Davis og Mohammed Emwazi, også kjent som «Jihad John».

De mistenkes for å ha torturert og halshogd titalls vestlige fanger, deriblant hjelpearbeiderne Alan Henning og David Haines, og de amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff.

Det amerikanske utenriksdepartementet mener Kotey skal ha vært med på likvideringer og ha torturert mennesker på eksepsjonelt grusomme måter, inkludert elektrosjokk og vanntortur. Han skal også ha rekruttert en rekke IS-krigere fra Storbritannia.

Elsheikh skal ha fungert som fangevokter for IS og blitt kjent for blant annet vanntortur og korsfestelser. Han reiste til Syria i 2012 og sluttet seg først til Al Qaida.

Emwazi ble drept i et flyangrep i 2015, mens Davis sitter fengslet i Tyrkia.

Ifølge amerikanske myndigheter likviderte «The Beatles» minst 27 gisler.

Mohammed Emwazi, bedre kjent som «Jihad John», var det første medlemmet av IS-cellen som ble identifisert. Han anses som den mest brutale i gjengen og ble drept i et angrep i 2015. Foto: Ho / AFP

11.000 IS-krigere fanget i nord

Avgjørelsen om å ta med seg en rekke fanger ut av Syria ble tatt av de amerikanske myndighetene etter at Tyrkia rykket inn i de nordlige grenseområdene i Syria.

Disse områdene kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen som utgjør hoveddelen av den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF).

Ifølge Washington Post dreier det seg om rundt 40 fanger totalt.

Amerikanerne har kjempet sammen med SDF i kampen mot IS, og kunngjøringen fra Trump om en tilbaketrekking ble tolket som et grønt lys for en tyrkisk offensiv.

Men en tyrkisk invasjon har også fått mange til å tvile på om YPG vil være i stand til å holde på de nesten 11.000 IS-krigerne som militsen har fanget under krigen.

Ifølge Washington Post må kurderne nå flytte mange av vaktene fra fengslene over til frontlinjen.

Amerikanske myndigheter er overfor The New York Times fremdeles tilbakeholdne med informasjon om operasjonen ettersom den fremdeles pågår, men Trump sa onsdag at USA kom til å ta med seg «en rekke IS-krigere som er spesielt ille» for å sørge for at de ikke slapp fri.

USA mener Kotey og Elsheikh skal ha vært med på likvideringer og tortur. Foto: HANDOUT

LES OGSÅ: Opptrapping av bakkeangrepet i Syria

Vil straffeforfølge i USA

Trump har tidligere uttalt at IS-fangene i Nord-Syria vil være Tyrkias ansvar etter invasjonen, og det er ikke klart hva USAs langtidsplaner er med de fangene som de tar med seg ut av Syria.

Noen av dem blir midlertidig overført til Irak, der USA har en base hvor IS-krigere med amerikansk statsborgerskap tidligere har blitt holdt før de har blitt sendt til USA.

Det som er klart, er at USA har en plan for El Shafee Elsheikh og Alexanda Kotey. De ønsker å stille dem for retten i delstaten Virginia.

Etter at Storbritannia avslo å hente tilbake Elsheikh og Kotey for å straffeforfølge dem, bestemte USA seg for å gjøre det selv så fort de får de bevisene de trenger.

Foreløpig setter en rettssak i Storbritannia en stopper for overføringen til USA. Britene har tatt fra både Kotey og Elsheikh statsborgerskapet, men den pågående saken skal avgjøre om britiske myndigheter kan dele bevis mot de to mennene med USA uten en garanti for at de slipper dødsdom hvis de blir dømt i landet.