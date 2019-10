Dette er Abu Bakr al-Baghdadi

USAs presiden Donald Trump bekrefter at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er drept etter at amerikanske spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans nordvest i Syria lørdag.

– Tester har bekreftet at det var han, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus søndag.

Ifølge Trump døde Baghdadi da han utløste en selvmordsbombe i forbindelse med angrepet.

Rykter om hans død

IS-lederen har vært meldt død flere ganger de siste årene.

I april kom det livstegn fra al-Baghdadi på første gang på fem år i form av et videoklipp.

Like etter kom ryktene om at han var blitt drept i et russisk flyangrep 28. mai, men dette viste seg senere å ikke stemme.

I september ble det sluppet et lydklipp av det som skal være IS-lederen, men dette er ikke blitt bekreftet.

Den siste tiden har etterretningstjenesten ment at han har befunnet seg i Irak, men nå er han drept nordvest i Syria.

Verdens mest ettersøkte

I takt med den internasjonale krigen mot IS, har Baghdadi gått fra å være leder eller kalif for et stort IS-kontrollert landområde til å være en mann på flukt.

Han var regnet som verdens mest ettersøkte mann.

Ifølge kilder i området har han alltid passet på å oppholde seg i åpne og rolige områder, der det er lett å oppdage når fly eller droner nærmer seg. Han har aldri oppholdt seg mer enn et par døgn på samme sted.

Ifølge Reuters brukte han ikke telefon, men hadde flere trofaste medarbeidere som tok seg av kommunikasjonen med andre ledere.

Han ble transportert rundt i vanlige biler av samme typer som bøndene i området brukte, og han flyttet seg mellom ulike gjemmesteder. Han reiste sammen med en sjåfør og to livvakter.

Nådeløs kriger

ETTERLYST: Bilde av Abu Bakr al-Baghdadi offentliggjort av Det irakiske innenriksdepartementet i januar 2014. Foto: AFP

Det skal være et stort tap for terrorgruppen at lederen når er drept. Baghdadi er kjent som en nådeløs kriger og en dyktig strateg. Al-Baghdadi skal ha gjort IS mer attraktivt for unge jihadister enn det tradisjonelle Al Qaida.

IS er opprinnelig en sammenslåing av gruppene Islamsk stat i Irak og Al Nusra-fronten i Syria, som begge var tilknyttet det internasjonale terrornettverket til Al Qaida.

Dette nettverket ble ledet av den egyptiske øyelegen Ayman al-Zawahiri (65), som tok over etter at Osama bin Laden ble drept i 2011.

Det blir fortalt at da Osama bin Laden ble drept av amerikanske styrker i Pakistan i 2011, var al-Baghdadi den eneste lederen i organisasjonen som nektet å sverge troskap til den nye lederen, Ayman al-Zawahiri.

Baghdadi skal ha sagt at han fikk i oppdrag direkte fra Osama bin Laden om å etablere en islamsk stat eller et kalifat i Midtøsten.

I amerikansk fengsel

USA hadde al-Baghdadi i varetekt i fire år. Han ble tatt til fange av amerikanske styrker i Irak i 2005, og han ble holdt som fange i Camp Bucca helt fram til 2009. Det er uklart hva som førte til at han ble satt fri.

Lite er kjent om privatlivet til al-Baghdadi. Han har holdt seg i bakgrunnen, og det har blitt spekulert i om at han har omgitt seg med medhjelpere som alle har gått under samme navn som han. Dette var for å forvirre de som måtte være ute etter ham.

Det finnes få bilder av ham, og det blir sagt at han har brukt maske når han har talt til krigerne sine. Ifølge BBC ga dette han tilnavnet «Den maskerte sjeiken».

Det er kjent at han tok en doktorgrad i islamstudier ved Universitetet i Bagdad, og at han senere kjempet for flere Al Qaida-relaterte grupper i Irak. Han dukket opp som leder for gruppen Islamsk stat i Irak i 2010, før han ble leder for Islamsk stat i Irak og Levanten (ISIL) i 2013.

Advarte mot at IS kunne slå tilbake

De siste årene har det selvproklamerte kalifatet blitt stadig mindre. Både Syria og Irak erklærte seier over IS i 2017, men IS-grupper har fortsatt utgjort en trussel i flere områder.

Da Donald Trump trakk de amerikanske styrkene ut av Syria i starten av oktober, utløste det en militæraksjon fra Tyrkia mot kurdiske styrker nord i landet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har advart mot at IS kan slå tilbake.

– For få måneder siden kontrollerte IS store landområder i Syria og Irak. Disse områdene er nå frigjort. Det er viktig at vi ikke risikerer at dette går tapt. Vi har uttrykt bekymring for at IS-krigere kan bli satt fri, sa Stoltenberg til NRK.