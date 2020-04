Trump avviser at han oppfordret til å drikke rensemidler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den amerikanske presidenten har møtt massiv kritikk etter at han under pressebriefen i går filosoferte rundt om man kunne sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt koronaviruset.

– Desinfiseringsmiddelet slår ut viruset på ett minutt. Ett minutt. Er det noen måte vi kan gjøre noe med det, ved å injisere innvendig eller nesten som en rens? spurte presidenten, og la til at det hørtes interessant ut, etter hans mening, å sjekke dette.

Trump la også fram ideen om å bruke lys og varme som behandling inne i kroppen.

Dagen etter så storprodusenten Reckitt Benckiser, som eier de kjente desinfeksjonsproduktene Lysol og Dettol, seg nødt til å understreke at man «ikke under noen omstendigheter» burde injisere, fordøye eller innta deres produkter via andre innganger.

Trump: – Jeg var sarkastisk

Flere leger og medisinske eksperter reagerte også sterkt på Trumps uttalelse, og advarte om at det kunne livsfarlig.

– For å være tydelig: Stråling med UV-lys i kroppen, eller det å svelge blekemiddel eller isopropylalkohol, kan drepe deg. Ikke gjør det, skrev blant annet New York-lege Dara Kass på Twitter.

De lokale helsemyndighetene i New York sa uttalelsen gjorde at det var viktig å for dem å understreke at:

– Rensemidler er ikke ment for å inntas, verken gjennom munn, ører, eller ved å puste dem inn på noen måte. Å gjøre dette kan sette folk i stor fare, sa dr. Oxiris Barbot.

DAGEN ETTER: – Jeg stilte spørsmålene sarkastisk til journalister som deg, bare for å se hva som kom til å skje, sa han til journalistene som spurte om hva han mente dagen før.

Fredag ettermiddag svarte Donald Trump på kritikken med å si at han hadde vært «sarkastisk». Presidenten avviser at han oppfordret folk til å drikke desinfeksjonsmidler, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg stilte spørsmålene sarkastisk til journalister som deg, bare for å se hva som kom til å skje, sa han til journalistene som møtte i Det hvite hus.

50.000 koronadøde i USA

Trump har tidligere skapt bekymring fordi han ville innføre malariamedisin mot koroanapasienter umiddelbart.

I de fleste land blir den kontroversielle malariamedisinen Hydroksyklorokin sett på som eksperimentell behandling, og bivirkningene kan være alvorlige for svake pasienter.

50.000 mennesker i USA så langt mistet livet i forbindelse med koronaviruset. Tilstanden for rundt 15.000 andre koronasmittede i landet omtales som alvorlig eller kritisk.