– Jeg tror dette kan bli en «game changer». Disse er virkelig virkningsfulle, så dette kan bli et stort gjennombrudd, sa USAs president Donald Trump på torsdagens pressekonferanse i Det hvite hus.

Trump fortalte at Klorokin, en medisin som siden 1944 har blitt brukt i behandling av malaria, nå har blitt godkjent av FDA (det amerikanske mattilsynet) til å behandle mennesker smittet med koronaviruset. Hvorvidt dette faktisk stemmer har skapt forvirring.

Trump sier godkjennelsen har skjedd på rekordfart da de har klart å unngå mye av byråkratiet knyttet til en slik prosess.

– De har gått gjennom godkjennelsesprosessen og den er blitt godkjent. Dette skjer umiddelbart, istedenfor om mange, mange måneder. Vi kommer til å kunne gjøre medisinen tilgjengelig via resept, fortalte han.

Men i ettertid har sjef for FDA, Dr. Stephen Hahn, gått ut og sagt at Klorokin skal gjennom den normale prosessen som alle andre legemidler i USA, og at de vil sørge for sikkerhet og effektivitet før en eventuell godkjennelse.

– Overraskende

OVERRASKET: Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Berit Roald

Uttalelsene fra Trump får medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til å klø seg i hodet.

– Det var litt overraskende, for dokumentasjonen for at dette virker er jo ikke veldig sterk.

Madsen forklarer at man snart vil gå i gang med utprøving av Klorokin på koronasmittede pasienter også i Norge, men at man må se resultater på at det faktisk virker før leger vil få lov til å skrive ut medisinen til nordmenn med covid-19, sykdommen som utløses av koronaviruset.

Norske leger hamstrer

Men ryktene om at Klorokin kan fungere som forebyggende medisin mot koronaviruset og mot selve sykdommen, covid-19, har svirret i fagmiljøet lenge. Dette har ført til at norske leger har skrevet ut denne medisinen til seg selv og sine familier. Nå har det gått såpass langt at Legemiddelverket har måttet innføre rasjonering på Klorokin.

Dagens Medisin omtalte dette onsdag.

– På Facebook var det grupper der helsepersonell skrev at man måtte skynde seg å kjøpe medisinen og dermed steg salget fryktelig raskt og vi fryktet at vi kunne gå tomme, forklarer Madsen til NRK.

Rasjoneringen av legemiddelet betyr at kun de med blå resept kan få medisinen på apoteket. I tillegg er det satt på listen over legemidler som ingen grossister kan selge ut av landet.

– Klorokin brukes også mot alvorlige revmatiske sykdommer, og vi måtte sikre oss at disse pasientene får medisinen.

Han er også bekymret for hva en godkjennelse av legemiddelet i USA vil si for resten av verden.

– Amerika er jo et veldig stort marked, så faren ved dette er at vi risikerer at det blir dårlig tilgjengelighet på denne medisinen fremover, hvis amerikanerne kjøper i store mengder.

GAMMEL MEDISIN: Klorokin og Hydroxyklorokin har blitt brukt for å behandle malaria i mange tiår. Nå håper forskere det også vil fungere på korona. Foto: GERARD JULIEN

Har hatt effekt på SARS

Det er ennå ikke vitenskapelig bevist at Klorokin har en positiv effekt på viruset som til nå har smittet mer enn 225 000 mennesker, men ifølge Trump har testingen av medisinen på koronasmittede pasienter så langt vært «svært lovende».

– Legemiddelet har vært i bruk i lang tid, så vi vet at dersom ting ikke går som planlagt blir i alle fall ingen drept, uttalte Trump.

– Det er riktig. Det er jo en gammel og velprøvd medisin, men hvis den ikke fungerer kan den være skadelig, påpeker Madsen.

Flere forskere skal på et tidlig stadium av virusutbruddet ha sagt at denne medisinen kan være en potensiell behandling av koronaviruset og covid-19, ifølge CNBC.

Malariamedisinen har blitt forsket på i forbindelse med SARS-viruset som forårsaket en global epidemi i 2002 og 2003, skriver ABC News. SARS ligner koronaviruset som preger verden i nå, og siden studier viser at Klorokin har hatt effekt på behandling og forebygging av SARS, har flere pekt på at nettopp dette legemiddelet bør testes ut på koronapasienter.

Nå skal leger fra Australia, Polen og Frankrike ha startet testingen av Klorokin og fått oppløftende resultater. Ifølge danske Berlingske, som har sitert La Provence, skal en lege i Marseille ha gjennomført et klinisk prosjekt med 24 koronasmittede pasienter. Pasientene fikk behandling med Klorokin og 18 av disse var friske etter kun åtte dager, mot 20 dager som er vanlig.

Ifølge Madsen i Legemiddelverket har Verdens helseorganisasjon bedt Norge og andre land om å gjøre lignende studier for å finne ut om Klorokin vil ha effekt på korona.

Trump endret retorikk

Det er ikke mer enn en uke siden Donald Trump ba det amerikanske folket om ikke å bekymre seg for koronaviruset og at det snart «vil gå over», men de siste dagene har retorikken hans endret seg drastisk.

Onsdag undertegnet president Trump en krisepakke på 100 milliarder som skal sørge for gratis koronatesting og mer sykelønn til smittede personer. I tillegg innførte han unntakslover som gir ham utvidet myndighet slik at han kan tvinge privat sektor til å lage produkter som trengs for den nasjonale sikkerheten.

Det forhandles nå om et annet tiltak, som muligens vil bli den største krisepakken i landet noensinne. Pakken vil trolig omfatte opptil 500 milliarder dollar i direkte betalinger til amerikanere, 300 milliarder dollar i lån til småbedrifter og ytterligere 300 milliarder dollar i utsatt skattebetaling.