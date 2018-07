Trump åpner for å ta USA ut av Nato

.– Vi har oppnådd mye de siste to dagene, sier Trump etter de to dager lange Nato-toppmøtet.

Ifølge Trump vil Nato-sjef Jens Stoltenberg vil legge fram nye tall over Nato-landenes forsvarsutgifter senere torsdag i neste uke. Han framholdt at de allierte nå vil øke pengebruken til nivåer de ikke hadde vurdert før.

– Jeg ville blitt veldig skuffet hvis ikke de hadde økt bidraget. I går sa jeg at jeg var veldig lite fornøyd med det som skjedde, og nå skal du øke bidraget. Vi har et mye sterkere Nato nå, sier Trump.

Trump sier at han kan trekke USA ut av Nato, men at det er unødvendig. Han sier at USA blir behandlet mer rettferdig nå.

– Jeg er et stabilt geni

Ifølge DPAs kilder tidligere torsdag truet med amerikansk alenegang i forsvarspolitikken hvis ikke de Nato-allierte øker forsvarsbudsjettene umiddelbart.

Det førte til at de ble holdt et krisemøte der alle Nato-lederne var til stede.

– Nato-landene har blitt enige om å trappe opp bidraget. Generalsekretæren takket meg. Vi er veldig enige, sier Trump.

Til spørsmål om han kommer til å forandre måten han tvittrer på.

– Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg er et veldig stabilt geni, sier Trump.

– Sammen er vi sterkere

Trump sier at først og fremst skal landene komme seg opp på 2 prosent av BNP til forsvar i løpet av kort tid. Deretter skal alliansen jobbe mot 4 prosent, som er Trumps mål.

– Sammen er vi sterkere. Slik vi har det nå, så kommer Nato til å bli mer effektivt. Jeg må si at Jens Stoltenberg har gjort en god jobb som generalsekretær.

Nato-landene vedtok i 2014 å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024.

Trump sier at han er bekymret for avtalen Tyskland har inngått med Russland om gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

– Jeg er veldig bekymret for gasslinjen. Jeg skal møte Vladimir Putin og kanskje vi kan komme overens med Russland, som vi er uenige med, sier Trump.

USAs president Donald Trump og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, møttes på Nato-toppmøtet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Skal ta opp russisk valginnblanding

16. juli møter Donald Trump Russlands president Vladimir Putin.

Trump sier han kommer til å ta opp spørsmålet om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget når han møter Vladimir Putin.

– Ja, jeg skal ta det opp – igjen. Det kan være han nekter, i så fall blir dere de første som får høre om det. Alt jeg kan gjøre er å spørre om han gjorde det, og si at han ikke skal gjøre det igjen, sier Trump under en pressekonferanse i Natos hovedkvarter i Brussel.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa på en pressekonferanse torsdag at alle Nato-landene hadde forpliktet seg til forsvarsalliansen.

Hun understreket også at det ville være et godt tegn og Donald Trump og Vladimir Putin diskuterte atomnedrustning.

Videre understreker Trump at han ikke kommer til å stille spesielt høye krav til møtet med den russiske presidenten.

– Jeg kommer ikke til å kreve mye. Jeg kommer til å snakke om Syria, spørre om innblandingen i presidentvalget, og snakke om Ukraina. Ukraina var her i dag, og det var veldig interessant å høre hva de hadde å si, sier Trump, med henvisning til Nato-toppmøtet.

16. juli møter Donald Trump møter Russlands president Vladimir Putin 16. juli Foto: Carlos Barria / Reuters

Enige om forsvar

Onsdag sa Jens Stoltenberg at forsvarsalliansen «går i riktig retning» og at «det er viktig, fordi vi lever i en mer uforutsigbar verden og da må vi investere mer».

– Vi har uenighet, men det viktigste er at vi har beslutninger som bringer Nato framover, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

I den vedtatte erklæringen vises det til artikkel 5 der det heter at ethvert angrep på et Nato-medlem skal anses som et angrep på alle medlemmene i Nato.

Dermed står USA fullt ut bak dette sentrale punktet, men det er knyttet usikkerhet til USAs framtid i forsvarsalliansen.