Morgenen etter at president Donald Trump ankom Brussel, er dramaet på Nato-toppmøtet i gang. I et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, kom Trump med knallharde spørsmål om hvorfor Tyskland har inngått en avtale med Russland om gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

– Tyskland er etter mitt syn Russlands fange, fordi de får så mye av sin energi fra Russland, sa president Donald Trump.

– Dere gjør Russland rikere

Trump var invitert til å spise frokost ved den amerikanske ambassadørens residens i Brussel, i forkant av Nato-toppmøtet torsdag.

– Når vi står sammen, også i møte med Russland, så er vi sterkere, sa Stoltenberg.

– Nei, dere bare gjør Russland rikere. Dere bare gjør Russland rikere, sa Trump.

I 2010 startet Russland arbeidet med å bygge en 1200 kilometer lang gassrørledning på bunnen av Østersjøen til Tyskland. Nå skal Russland bygge en ny gassrørledning som vil gjøre det mulig for russerne å unngå Ukraina når de eksporterer gass til Europa. Flere land frykter at Russland skal bruke ledningen til spionasje, andre frykter de sikkerhetspolitiske konsekvensene. Da Stoltenberg påpekte at det selv under den kalde krigen var det handel med Sovjetunionen, avbrøt Donald Trump resonnementet.

– Jeg synes handel er fantastisk, men energi er en helt annen sak. Så det er meningen vi skal beskytte Tyskland, men de får energien sin fra Russland og betaler dem milliarder av dollar. Forklar det, sa Trump, før pressen ble bedt om å gå og møtet fortsatte bak lukkede dører.

Trump skrøt av Stoltenberg

Under møtet er det knyttet mest spenning til uenigheten om hvor mye penger de ulike medlemslandene skal bidra med til Nato. Trump vil at landene skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Før toppmøtet har han skrevet brev til flere av Natos medlemmer, for å be dem om å oppfylle dette målet.

– Jeg vil skryte av generalsekretæren. Han har jobbet veldig hardt med dette problemet, og forstår det bedre enn noen andre, sa USAs president da han møtte pressen sammen med Jens Stoltenberg.