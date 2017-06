Kampen om siste del av Mosul i gang: FN frykter sivile blir levende IS-skjold

Irakiske styrker begynte søndag å rykke fram i de trange gatene i den tettbefolkede gamlebyen i Mosul. Dermed er man inne i den siste fasen av den månedslange militæraksjonen mot Den islamske staten i byen.

New York Times skriver at kilder i den amerikanske hæren har beskrevet framrykkingen som den vanskeligste urbane krigføringen siden 2. verdenskrig.

– Hæren, antiterrorstyrker og føderalt politi har startet angrepet på gamlebyen, heter det i en uttalelse fra generalløytnant Abdulamir Yarallah.

Luftstøtte

Styrkene har også luftstøtte fra den amerikanskledede koalisjonen. Luftangrepene skal ha startet allerede ved morgengry. Samtidig har irakiske antiterrorstyrker posisjonert seg i nabolagene rundt gamlebyen.

Målet er å nedkjempe IS-krigerne som kontrollerer gamlebyen.

– De første luftangrepene startet ved midnatt. Sikkerhetsstyrkene begynte å storme deler av gamlebyen ved daggry, sier en offiser i den irakiske hæren.

Det ble i morgentimene søndag hørt maskingeværild, og røyksøyler steg til værs fra gamlebyen etter rakettangrep. De irakiske styrkene skal ha møtt hard motstand fra IS-krigere, og amerikanske medier antyder at kampene kan pågå i flere uker.

Søndag har det kommet ubekreftede meldinger om at titalls sivile allerede kan ha blitt drept i luftangrep.

– Redningens time er nær

Å erobre gamlebyen i Mosul, en tett befolket bydel med kronglete, trange smug på vestsiden av byen, er avgjørende for å nedkjempe IS i den tidligere bastionen.

Etter at kampene begynte, har de irakiske styrkene brukt høyttalere for å komme med følgende melding til de om lag 100.000 menneskene som fortsatt antas å befinne seg i gamlebyen.

– Sikkerhetsstyrkene er på vei mot deg, og redningens time er nær. Fienden mister sine posisjoner time for time, og enden er nær for deres del.

Fakta om krigen i Irak Ekspandér faktaboks Siden kampene begynte for ni måneder siden, har om lag 862.000 mennesker flyktet fra byen. Rundt 195.000 har vendt tilbake, i hovedsak til den gjenerobrede østlige delen.

Totalt har så mange som 4,8 millioner irakere flyktet fra hjemmene sine etter at krigen begynte, ifølge FN.

Om lag tre millioner mennesker har fortsatt ikke mulighet til å returnere til hjemmene sine. Kilde: NRK/New York Times

Levende skjold

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) frykter at IS kan bruke de sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.

– Vi vet at IS tok dem med seg da de forlot områdene der det pågikk kamper. Disse sivile blir i bunn og grunn holdt som levende skjold i gamlebyen, uttalte UNHCRs representant i Irak, Bruno Geddo, onsdag.

Geddo sier de sivile her mangler mat, vann og elektrisitet, og lever i en stadig verre situasjon preget av armod og panikk.

– Det er omgitt av kamper på alle kanter, sier FN-representanten.

Starten på Kalifatet

Mosul har høy symbolverdi for Den islamske staten, og er stedet der den beryktede - og muligens avdøde - IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi erklærte starten på kalifatet i 2014.

Etter at kampene for å overta byen begynte i oktober, tok irakiske styrker først kontroll over den vestlige delen av byen, uten særlig motstand.

I denne delen av byen har dagliglivet på mange måter kommet i gang igjen. Sivile har kommet tilbake til bydelen, og skoler og butikker har blitt gjenåpnet.

Siden har Irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og en USA-ledet koalisjon, også lyktes med å drive IS ut av vest-Mosul.