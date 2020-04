Nord-Koreas leder Kim Jong-un har ikke vært sett i offentligheten siden 11. mars, og dette har ført til spekulasjoner om at han kan være alvorlig syk.

Nå hevder den sørkoreanske gjenforeningsministeren Kim Yeon-chul, at frykten for korona kan være den egentlige grunnen.

– Mange markeringer, inkludert feiringer og en bankett, er blitt avlyst på grunn av bekymringer for viruset, sa ministeren på en høring i det sørkoreanske parlamentet, ifølge SCMP.

Han hevder at det derfor ikke er spesielt rart at Kim Jong-un unnlot å være til stede på markeringen av fødselsdagen til sin bestefar og landets grunnlegger, Kim Il-sung, 15. april.

– Koronatiltakene i landet er strenge, sa ministeren, som overvåker forholdet il naboen i nord.

MASKER: Innbyggere i hovedstaden Pyongyang beskytter seg med masker mot koronapandemien, som trolig også har nådd Nord-Korea Foto: KYODO / Reuters

Rykter

Det er første gang siden Kim Jong-un fikk makten i 2011, at han ikke deltok på denne merkedagen, og hans fravær har derfor ført til mange rykter.

Det er blant annet meldt at han skal ha blitt hjerteoperert på et sykehus nord for Pyongyang, og at situasjonen er kritisk. Myndighetene i Sør-Korea hevder at dette ikke kan være sant.

Kim Jong-un skal sist ha blitt sett 11. april, da han og den indre kjernen i Koreas arbeiderparti vedtok tiltak for å hindre koronasmitte i befolkningen.

Bilder som skal dokumentere møtet viser at verken han, eller noen av de andre til stede, hadde på seg masker, eller holdt større avstand til hverandre.

Stengte grenser

Det interessante med teorien om at Kim Jong-un holder seg unna offentligheten på grunn av korona, er at det ville ha vært relativt enkelt for regimet å legge ut noen ferske bilder av ham, for å unngå flere spekulasjoner.

Det har de ikke gjort.

Myndighetene i Nord-Korea hevdet lenge at det ikke fantes noen smittetilfeller i landet.

Selv om landet var raskt ute med å stenge sine grenser da koronautbruddet ble kjent, har observatører ment at smitten trolig også har nådd Nord-Korea. Grensen til Kina er nemlig ikke hermetisk lukket.

TURISME: Kim Jong-un på det som skal være en inspeksjon i 2019, av sitt prestisjeprosjekt, byggingen av en turistsone i Wonsan Foto: STR

I mars skal en representant fra myndighetene ha holdt en forelesning om situasjonen, og da ha fortalt at det er smittetilfeller «i tre deler av landet», blant annet Pyongyang, ifølge Newsweek.

Forvirring

Det er enda ikke kjent hvor Kim Jong-un oppholder seg, om ryktene om alvorlig sykdom eller død er riktige, eller om han er i god form.

En av de første meldingene som kom handlet om at han ble hjerteoperert på et sykehus, som er øremerket Kim-familien. Nå viser det seg at det kan være en navneforvirring som har skapt denne spekulasjonen.

Sykehuset ligger i byen Hyangsan, et skogkledd område nord for Pyongyang, men dette er også navnet på villaen Kim bruker på feriestedet sitt i kystbyen Wonsan, øst i landet.

Det meldes om stadig flere tegn som tyder på at han oppholder seg i Wonsan.

Båter som pleier å være i bruk når Kim er i området, er blitt observert, og toget han bruker på reiser skal være parkert i området.

I Wonsan har han ett av sine prestisjeprosjekt, som er utbyggingen av en turistsone. Dette skulle ha stått ferdig i midten av april, men pågår fortsatt.

En av de mange meldingene Kim Jong-un skal ha sendt ut mens han har vært borte fra offentligheten, var en takk til de som bygger denne turistsonen.

Det er likevel ikke sannsynlig at han selv skriver disse meldingene, og de er derfor ingen bevis på at disse livstegnene kommer fra ham.