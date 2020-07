Tredobling av skogbranner i verdens største våtmark

Våtmarkene i Pantanal strekker seg gjennom Brasil, Paraguay og Bolivia, og er verdens største. Her er det yrende liv. Tusenvis av arter, inkludert jaguarer, maurslukere og trekkfugler lever i det enorme området.

I Brasil har delstaten Mato Grosso do Sul har erklært miljøkrise på grunn av brannene.

Inpe har identifisert 3954 branner i Pantanal så langt i 2020. Det er en økning på 207 prosent sammenlignet samme periode i 2019.

Både BBC og ABCNews har vært der og dokumentert brannene.

Pantanal er verdens største tropiske våtmarksområde, og strekker seg over Brasil, Paraguay og Bolivia. Foto: Wikipedia

Pirajaer, aper, grønn anakonda og tusenvis av plantearter lever i bassenget som hvert år oversvømmes av vann etter kraftig regnvær.

Men akkurat nå brenner det i store deler av våtmarken, viser satellittbildene. Antallet branner er det høyeste siden man begynte å føre statistikk i 1998. Samme periode for to år siden var det bare 277 branner her totalt.

PANTANAL: Jaguaren er blant artene som lever i verdens største våtmarksområde Pantanal. Område strekker seg gjennom Brasil, Bolivia og Paraguay. Foto: Eraldo Peres / AP

Fram til slutten av juni i år hadde 5100 kvadratkilometer brent ned. Det tilsvarer arealet til mer enn halve Rogaland fylke. Dette skjer allerede i starten av sesongen med de høyeste temperaturene, sterkest vind og lav luftfuktighet.

Brennende Brasil

Området ligger i sørenden av Amazonas, som også har vært hardt rammet av skogbranner så langt i år. Forrige måneden var den verste juni-måneden når det kommer til skogbranner i Amazonas på 13 år, med 2248 stykker.

– Brannene gjør stor økonomisk skade og fører til tap av biomangfold, i tillegg til helseproblemer som pustevansker, øyeirritasjon og allergier hos mange.

Det sier medlemmer av miljøorganisasjonen Pantanal Observatory til den brasilianske avisen O Globo.

Organisasjonen hevder 7000 hektar brant ned i løpet av to dager, på grunn av kriminell aktivitet og klimaet.

Brannene oppstår ofte i tørkesesongen i Brasil. Men de blir også ofte påtent for å rydde land for storfe.

BOLIVIA: Pantanal har hatt rekordmange branner de siste par årene. Bildet er fra 2019, da antallet branner firedoblet seg i regionen. En død fisk ligger på bakken etter at brannene har herjet i Otuquis Nasjonalpark sørøst i Bolivia. Foto: Aizar Raldes / AFP

Vanskeligere på grunn av koronaen

I Bolivia har slukkingsarbeidet vært vanskelig på grunn av koronaviruset. Pandemien begrenser antallet brannfolk som kan settes inn mot flammene.

Sykehusene i statene Mato Grosso og Mato Grosso do Sul i Brasil har mange pasienter som klager over luftveisplager. Det fører til ekstra press på et helsevesen som allerede er overveldet av koronapasienter.

Pantanal Observatory sier at de lager radiosendinger og videoer for å informere lokalbefolkningen om risikoen for brann.

Tidligere denne måneden innførte president Jair Bolsonaro et forbud de neste fire månedene mot å brenne skog i Amazonas.

Miljøvernorganisasjoner beskylder Bolsonaro for å unnlate å beskytte landets enorme og verdifulle naturressurser. I fjor beskyldte Bolsonaro organisasjonene for selv å ha startet brannene i Amazonas.

Branner i den brasilianske delen av Pantanal ødela i fjor minst 50.000 hektar.