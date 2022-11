Tre menn dømt for å ha skutt ned malaysisk passasjerfly i 2014

Flyet fra Malaysia Airlines var på vei fra Amsterdam i Nederland til den malaysiske hovedstaden Kuala Lumpur da det ble skutt ned over Øst-Ukraina 17. juli i 2014.

Alle de 298 personene om bord omkom, de fleste av dem nederlendere.

Rettssaken har vært avholdt i Badhoevedorp i Nederland nær Schiphol-flyplassen.

Dommer Hendrik Steenhuis innledet dommen i ettermiddag med å slå fast at det var et russiskprodusert missil som ble brukt og at Russland på dette tidspunktet hadde kontroll over Øst-Ukraina.

Retten konkluderte at missilet ble skutt ut med vilje, men at de som stod bak trodde at de angrep et militærfly og ikke et passasjerfly. Dette reduserer ikke alvorsgraden av det som har skjedd, sier dommeren.

De to russiske statsborgerne Igor Girkin og Sergej Dubinskij, og ukrainske Leonid Khartjenko, ble alle dømte for å stå bak nedskytingen.

Bevismaterialet gjorde det ikke mulig å konkludere hvilke av de dømte som gav ordren om å skyte, men at alle er medskyldige.

– I det øyeblikket ble disse menneskene frarøvet sine liv og sine fremtider, sa Steenhuis til retten torsdag ettermiddag.

– Livene deres var ikke over, eller hadde til og med så vidt startet. Dette snudde også livene til slektningene deres på hodet.

Girkin, Dubinskij og Khartjenko ble alle dømt til livslang fengselsstraff, og å betale kompensasjon på mer enn 60 millioner euro, altså mer enn 600 millioner kroner samlet, til slektninger av de avdøde.

En fjerde tiltalt i saken er frikjent.

Alle på frifot

De fire som var anklaget for å ha stått bak nedskytingen ble siktet i 2019.

To av russerne er knyttet til russisk etterretning, mens den tredje er offiser i det russiske forsvaret. Khartjenko ledet en separatistisk kampgruppe i Donetsk-regionen.

Disse fire mennene fra Ukraina og Russland er dømt for å stå bak nedskytingen. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

De har vært etterlyst internasjonalt, men har nektet å møte i rettssaken som har pågått i to og et halvt år.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel på livstid for alle de fire tiltalte.

Et internasjonalt team av etterforskere har konkludert med at raketten som ble brukt stammet fra Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland.

Ved hjelp av videoanalyse fastslo etterforskerne at den mobile utskytingsrampen ble kjørt til Øst-Ukraina.

Avlytting av telefonsamtaler har også vært blant nøkkelbevisene i saken. Ifølge opptakene skal mennene ha trodd at de skjøt ned et ukrainsk jagerfly.

– Kan aldri tilgi dem

Talspersoner for de etterlatte sier dagens dom er en viktig milepæl i saken, selv om det er lite trolig at de involverte noen gang vil sone dommene.

Det antas at de befinner seg i Russland og at russerne ikke kommer til å utlevere dem.

Russland har hele veien nektet for å ha hatt noe med nedskytingen å gjøre, eller at de i det hele tatt befant seg i Ukraina på dette tidspunktet.

Evert van Zijtveld får ikke ro før de ansvarlige for barna og svigerforeldrenes død blir straffet. Foto: JOHN THYS / AFP

Evert van Zijtveld fra den nederlandske byen Vleuten mistet sin 19 år gamle datter og 18 år gamle sønn og svigerforeldrene sine i angrepet.

– De som var ansvarlige må sendes i fengsel. Hvis de er skyldige må det internasjonale samfunnet jakte dem, sa Zijtveld søndag i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Hver kveld siden julidagen i 2014 har Zijtveld tent lys for de avdøde familiemedlemmene.

– Sinne er ikke det rette ordet. Jeg er bare fryktelig lei meg. Barna mine og svigerforeldrene mine skulle på ferie i Østen. Så ble de drept. De var fantastiske mennesker, sier Zijtveld.

Han sier de tiltalte er feige som ikke møtte i retten for å svare på anklagene mot dem.

– Jeg kan ikke tilgi dem. Jeg kan aldri gjøre det, sier han.