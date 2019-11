Knytter MH17-styrten tettere til Russland

En internasjonal etterforskningsgruppe har gransket nedskytingen over de opprørskontrollerte delene av Øst-Ukraina i 2014, der 298 mennesker døde.

Etterforskerne etterlyser nå vitner som har kjennskap til kommandolinjene i det russiske militæret og sier de har avdekket at Russlands rolle i denne saken er større enn å bare ha gitt militær støtte til separatistene i Ukraina.

– Båndene mellom russiske tjenestemenn og ledere av den selverklærte folkerepublikken i Donetsk ser ut til å være mye tettere enn først antatt, sier etterforskningsleder Andy Kraag.

Fakta om MH17 Ekspandér faktaboks Malaysia Airlines' flyging MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet 17. juli 2014 i nærheten av opprørskontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina.

Alle de 298 om bord, som kom fra 17 ulike land, mistet livet. De fleste av dem var nederlandske.

Pro-russiske separatister er blitt anklaget for å ha skutt flyet ned, noe de har benektet.

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte for ett år siden med MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett.

Russland har avvist anklager om at de utstyrte opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytningen mulig.

I 2016 konkluderte også et internasjonalt team av etterforskere (JIT) fra Nederland, Malaysia, Ukraina, Belgia og Australia også med at flyet skutt ned med en BUK 9M38-rakett.

Etterforskerne har konkludert med at raketten i sin tid ble levert til Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland.

Ved hjelp av videoanalyse mener etterforskerne også å kunne påvise hvordan den mobile utskytningsrampen ble kjørt fra Kursk til Øst-Ukraina.

19. juni 2019 ble fire personer, Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulativ og Leonid Khartjenko siktet og etterlyst over hele verden for å ha stått bak nedskytingen. (NRK-NTB)

Flight MH17 var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur da det ble skutt ned. De fleste om bord var nederlendere og nederlandske myndigheter har derfor ledet etterforskningsgruppen. Den har også har hatt malaysiske, australske, belgiske og ukrainske representanter.

Telefonopptak

Etterforskerne baserer de nye opplysningene på opptak av telefonsamtaler mellom høytstående russiske tjenestemenn og folk som er mistenkt og tiltalt for nedskytingen, melder nyhetsbyrået AFP. De mener kommunikasjonen har foregått i såkalt sikre kommunikasjonskanaler som er skaffet til veie av den russiske etterretningsorganisasjonen FSB.

Etterforskningsleder Andy Kraag og politimann David Nelson. Foto: Politie Nederland

– De spesielle telefonene ble brukt av de russiske lederne når de hadde kontakt med opprørerne. Vi har opptak av samtaler de hadde om både administrative, finansielle og militære saker, sier den australske politimannen David Nelson, som deltar i etterforskningen.

I en av samtalene sier en ukjent mann at det vil komme menn med mandat fra den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgoe og at folk fra Moskva vil overta kommandoen, melder den nederlandske kringkasteren Nos.

Russland avviser

Prorussiske separatister anklages for å ha skutt flyet ned, mens Russland har blitt beskyldt for å ha utstyrt opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytingen mulig.

Spesielt Nederland og Australia har presset på for å komme til bunns i omstendighetene rundt nedskytningen. Begge landene har sagt at de vurderer å bringe saken inn for en internasjonal domstol når den internasjonale etterforskningsgruppen er ferdig med sitt arbeid.

Tre russere og en ukrainer er siktet for drap for sin angivelige involvering i nedskytingen.

Separatister har nektet for at de sto bak nedskytingen. Russiske myndigheter har nektet for å ha gitt noen form for bistand til opprørerne i Ukraina.