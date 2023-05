Krones i helgen: Flere land vil ikke ha kong Charles som statsoverhode

Blir kroningen av kong Charles kommende lørdag starten på slutten for at andre land har den britiske monarken som statsoverhode?

Flere land kaster ut en brannfakkel i forkant av den storslåtte seremonien til helgen.

Lørdag 6. mai skal kong Charles krones. Dronning Camilla skal krones som dronning. Foto: Alastair Grant / AP

Jamaica signaliserer å bryte med det britiske monarkiet allerede i år. Befolkningen skal være lei av å ha en monark fra den gamle kolonimakten som overhode.

Den australske regjeringen sier den åpner for folkeavstemning om spørsmålet dersom den får fortsette etter neste valg.

New Zealand som republikk?

Den siste brannfakkelen kommer fra statsministeren på New Zealand.

Statsminister Chris Hipkins, New Zealand. Foto: Mark Mitchell / AP

– Ideelt sett så vil New Zealand på sikt bli et helt uavhengig land, sier statsministeren ifølge The Guardian.

Chris Hipkins ønsker seg en ordning der landet ikke lenger har den britiske monarken som statsoverhode.

Hipkins sa dette kort tid før han skulle reise til Storbritannia i forbindelse med kroningen av kong Charles kommende lørdag.

Selv om New Zealand har fullt selvstyre, har den britiske monarken fortsatt en seremoniell rolle som statsoverhode i den tidligere britiske kolonien.

New Zealands forrige statsminister Jacinda Ardern på besøk i Buckingham Palace 17. september i 2022. Foto: Stefan Rousseau / AP

Det britiske kongehuset er representert av en generalguvernør på New Zealand, som i praksis fungerer som statssjef.

– Men å bytte ut generalguvernøren med et annet statsoverhode, er ikke en prioritert oppgave som det haster med akkurat nå, legger han til.

Folkeavstemning i Australia

I Australia vokser det fram en gryende motstand mot at landets statsoverhode sitter i et slott i et land i en annen verdensdel.

Motstanden har skutt fart etter at dronning Elizabeth døde.

Nå, før kroningen av kong Charles selges T-skjorter der det står «Demokrati, ikke monarki» i regi av «Australias republikanerbevegelse».

Tilhengerne av dagens styreform derimot selger T-skjorter med påskriften «Keep the Crown». De ser fram til kroningen.

Arbeiderpartiet har hatt makten i Australia det siste året.

Statsminister Anthony Albanese lover folkeavstemning om landet skal bli republikk dersom Arbeiderpartiet får en ny periode i regjeringskontorene, skriver The Guardian.

Australias statsminister Anthony Albanese lover folkeavstemning om landets framtid hvis hans part Labour vinner neste valg. Foto: STRINGER / Reuters

Australias nye ambassadør til London mener det er et tidsspørsmål før Australia er republikk.

– Det er uunngåelig etter min mening, sier Stephen Smith til The Times.

Da statsministeren i Australia ble innsatt for et år siden undertegnet han et dokument med 'tro og lydighet' til den britiske monarken. Dette er en tradisjon som er vanlig hver gang en ny statsminister kommer til makten.

Jamaica lei av «kolonimakten»

Jamaicas statsminister Andrew Holness har uttalt at landet hans er «på vei videre».

– Vi vil ta et skritt videre i å definere hvem vi er som land og som et suverent folk på nytt, sa han.

Jamaicas statsminister Andrew Holness ble tatt imot på Buckingham Palace 17. september i 2022. Foto: Stefan Rousseau / AP

Steven Golding, leder for den nasjonalistiske organisasjonen UNIAA-ACL mener det er avgjørende for Jamaica å bryte båndene med monarkiet.

– Med tanke på grusomhetene vi led gjennom i tiden med slaveri og gjennom kolonitiden, tror jeg det er den siste brikken i puslespillet når det gjelder suvereniteten vår som uavhengig nasjon, sier Golding.

En meningsmåling fra 2022 fant at 56 prosent av jamaicanerne ønsker å fjerne monarken som statsoverhode, skriver NTB.

– Jamaicanerne er mer innstilt på situasjonen nå og trolig mer tilbøyelige til å ønske seg og støtte en separasjon fra monarkiet, sa statistikeren Don Anderson da til Reuters.

Dronning Elizabeth. Bildet er tatt 1. desember i 2016. Foto: POOL / Reuters

De følelsesmessige båndene til dronningen som vedvarte blant de eldre jamaicanerne har trolig forsvunnet nå, fortsatte han.

Lojalitet til Dronning Elizabeth

Dersom Jamaica kutter nemndene til det britiske monarkiet vil det følge i fotsporene til en annen tidligere britisk koloni i Karibia, nemlig Barbados.

Barbados fjernet den britiske monarken som statsoverhode i 2021.

Antigua og Barbuda, Belize og Bahamas har alle uttrykt interesse for å gjøre det samme. Trinidad og Tobago og Dominica allerede er republikker.

Da Charles tok over som konge etter morens død, ble Charles statsoverhode ikke bare for Storbritannia, men også for 14 andre land.

Mye tyder på at regjeringer og befolkningen i flere land følte en lojalitet til dronning Elizabeth.

De samme følelsene er ikke like sterke overfor kong Charles og gjør det lettere å bryte med det britiske monarkiet.