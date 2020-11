To valg i Georgia avgjør hvor stor makt Joe Biden får

Den hittil så republikanske sørstaten Georgia huser nå en kamp om kontrollen av Senatet. Kampen her er helt avgjørende for hvor mye makt den nyvalgte presidenten Joe Biden skal få.

Så langt har demokratene ikke klart å skaffe seg flertall i Senatet. De ligger bare an til 48 mandater av Senatets 100.

Med visepresident Kamala Harris som Senatets president, som kan bryte stemmelikhet, mangler de kun to demokratiske senatorer for å få flertall.

Omkamp

Georgia kan bli redningen for demokratene. Staten hadde nylig to senatorvalg. Men fordi en kandidat må ha rent flertall for å vinne, og ingen av dem fikk det, blir det ny runde mellom de to som fikk flest stemmer.

Den sittende republikanske senatoren David Perdue fikk 49,8 prosent av stemmene, og må derfor møte demokraten Jon Ossoff, til ny runde 5. januar.

Samme dag møtes senator Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock. Ingen av dem fikk flertall i spesialvalget som ble holdt etter at Loeffler ble utpekt til å overta etter en senator som trakk seg.

De republikanske Georgia-senatorene Kelly Loeffler and David Perdue er begge på valg. 5. januar skal staten avgjøre om de to skal byttes ut med demokratiske kandidater eller ikke. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Kjemper om makta

Begge partier kjører hardt på at omvalget i Georgia handler om hvem som skal få makta i Washington.

– Først tar vi Georgia, så forandrer vi verden, sier Chuck Schumer. Han overtar som senatsleder etter Mitch McConnell, dersom demokratene får flertall i Senatet.

Ordlyden er omtrent den samme fra motsatt side:

– Vinner vi disse to valgene, berger vi Senatet. Berger vi Senatet, berger vi landet, det er det kampen står om, tvitret Georgia-senator Perdue.

Demokraten Jon Ossoff kjemper mot republikanske David Perdue om å bli valgt inn i Senatet som representant for staten Georgia. Foto: John Amis / AP

Om han får noe hjelp fra Trump er derimot usikkert, mener Minerva-kommentator og USA-ekspert Jan Arild Snoen:

– Det er uklart hvordan Trump ser sin politiske rolle når han etterhvert innser at han har tapt presidentvalget.

Kanskje vil han søke revansj ved å fortsette som partiets leder, kanskje vil ikke partiet ha ham som leder lenger, eller kanskje han er lei hele greia. Først om en uke eller to blir det lettere å svare på dette, ifølge Snoen.

Trender demokratisk

Georgia har vært solid republikansk i minst én generasjon. Det er bratt motbakke for demokratene å få inn en senator derfra. Samtidig har Georgia trendet i gryende demokratisk retning i noen år.

Demokratene har en sjanse i Georgia, mener Snoen.

Minerva-kommentator og USA-ekspert Jan Arild Snoen Foto: Storhaug/Silinger / NRK

– Ja, siden Joe Biden ser ut til å vinne staten med knapp margin, handler det om å mobilisere det samme flertallet. Men det kan hende at mye av motivasjonen er borte når Trump er ute av spill.

En ting som kan spille mot republikanerne, er dersom de slutter seg til Trumps kampanje for å undergrave resultatet av presidentvalget, tror Snoen.

Senatets makt

Det blir en vingeklippet nyvalgt president som tar over makten i landet, hvis ikke de to demokratiske kandidatene vinner i Georgia. Senatet kan stoppe, bremse eller utvanne Bidens politiske program.

– I så fall vil han, som Obama og Trump, forsøke å omgå Kongressen ved hjelp av presidentordre og lignende. Men det er grenser for hvor mye makt dette gir ham.

Men på ett vis kan et republikansk flertall i Senatet tjene Biden, mener Snoen:

– Egentlig passer det Bidens budskap om forsoning, kompromiss og samarbeid over partigrensene dersom han faktisk blir nødt til å søke samarbeid. Han kan på den måten også hindre at demokratene drar så langt til venstre at velgerne straffer dem i mellomvalget i 2022 og neste presidentvalg.

Pastor Raphael Warnock er den andre demokratiske kandidaten som må gjennom ny valgrunde om senatorembetet for Georgia. Her taler han på et valgkamparrangement i Atlanta. Foto: Pool / Reuters