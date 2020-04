Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Christian Andersen og Kenan Seeberg fikk bøter på 2500 kroner hver mandag kveld mens de ventet på bussen ved Islands brygge i København.

De ble stoppet av politiet og siktet for å bryte oppholdsforbudet som politiet lørdag kveld innførte i dette området.

Forbudet ble innført fordi danske myndigheter mente at det oppholdt seg for mange mennesker der lørdag. De fryktet at det skulle føre til koronasmitte.

– Det koster nå 2500 kroner å vente på havnebussen ved havnen, sier de to til Danmarks Radio.

Havneparken i området Islands brygge er et populært rekreasjonssted i den nordvestlige delen av Amager i det sentrale København.

Lørdag kveld ble det satt opp skilt med forbud mot å oppholde seg i Havneparken ved Islands brygge. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Nektet å vedta boten

De to mennene mener at de ikke brøt oppholdsforbudet. De sier at det ventet på bussen, men at de ikke gikk helt ned til holdeplassen fordi det sto en kvinne der.

– Jeg er sjokkert over måten jeg ble antastet og behandlet på. Det er jo absurd eller grotesk. Man skulle tro at politiet hadde bedre ting å ta seg til. Jeg synes det er synd at de skal bruke tiden sin på det, sier Kenan Seeberg.

De to mennene sier at de diskuterte med politiet i ti minutter, men likevel fikk bot. De skal nå ta saken til retten.

Flere har klaget

Det er andre gang på to dager at politiet deler ut bøter ved Islands brygge.

Søndag fikk Majka Munk Michaelsen bot da hun tok med seg datteren og en venninne på en lekeplass. Også hun sier at hun vil klage på boten.

– Det kan virke strengt og urettferdig å bli ilagt en bot, men vi har skiltet på alle steder inn til Islands Brygge. Folk må også se dette i et litt større perspektiv, sier visepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

427 mennesker har (per 27. mars) mistet livet av covid-19 i Danmark.

38 «hotspots»

Så langt er det bare på Islands brygge i København det er ulovlig å oppholde seg i Danmark.

Et forbud mot å oppholde seg ved Lakolk Butikscenter på Rømø ble opphevet natt til mandag.

Dansk politi har laget en liste over 38 såkalte «hotspots» som de følger spesielt godt med på.

– På de 38 stedene har vi satt opp skilt og gjennomfører økt tilsyn. Det er for at folk skal finne seg et annet sted å være, sier kommunikasjonsdirektør hos Rigspolitiet, Anders Frandsen, til Ekstra Bladet.

De 38 stedene er over hele Danmark, fra Skagen i nord til Sønderborg i sør. Flest er det naturlig nok i København-området.