USA advarer partene i Midtøsten

Tirsdag morgen meldes det om nye israelske luftangrep mot Gazastripen. I det sørlige Israel har luftvernsirener varslet om innkomne raketter fra Gaza.

Angrepene ble utført med rundt 60 fly, som slapp over 100 bomber på 65 mål i løpet av 30 minutter. Det skriver Times of Israel. Også ti rakettoppskytingsanlegg ble truffet.

IDF opplyser ifølge avisen Haaretz at angrepene vil fortsette de neste tolv timene.

Nye israelske luftangrep mot Gazastripen ble gjennomført natt til tirsdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Etter en rolig natt gikk luftalarmen i byer sør i Israel igjen tirsdag morgen. 90 raketter er ifølge IDF skutt opp fra Gaza siden mandag kveld. En av rakettene traff et bolighus i Sha’ar Hanegev. Det er ikke meldt om sårede.

Advarer mot utviklingen

Den amerikanske forsvarssjefen Mark Milley er på vei til et Nato-møte i Brussel. Han oppfordrer begge parter til å trappe ned konflikten. Ifølge nyhetsbyrået Reuters frykter han for konsekvensene hvis krigshandlingene fortsetter.

– Det er store tap. Jeg tror at konfliktnivået kan destabilisere områder utenfor Gazastripen, svarte Milley på spørsmål om mulig iransk støtte til Hamas.

De israelske luftangrepene mot Gazastripen fortsetter. Tirsdag morgen ble det meldt om nye raketter mot mål på Gazastripen. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Søndag uttrykte også FNs generalsekretær António Guterres bekymring. Guterres mener det er en risiko for at konflikten mellom Israel og Hamas kan komme ut av kontroll.

Mark Milley påpekte at krigshandlingene på Gazastripen kan få negative konsekvenser for forholdet mellom Israel og andre arabiske land.

I løpet av det siste året har Israel fått et normalisert forhold til stater som Bahrain og De forente arabiske emirater.

– Etter mitt syn er en nedtrapping den rette handlingen på dette tidspunktet for alle berørte parter, sier Milley.

212 palestinere har ifølge palestinske helsemyndigheter blitt drept etter at konflikten blusset opp igjen for litt over en uke siden. Av dem skal det være 61 barn.

Ti personer har blitt drept på israelsk side, av raketter skutt mot Israel fra Gazastripen. Blant de drepte er det to barn.

Raketter avfyres fra boligstrøkene på Gazastripen mot Israel. Bildet er tatt 17. mai. Foto: SAID KHATIB / AFP

Joe Biden støtter våpenhvile

Mandag blokkerte USA for tredje gang et utkast i FNs sikkerhetsråd til en resolusjon som krever en umiddelbar stans i partenes krigføring.

Det blir et nytt møte bak lukkede dører i Sikkerhetsrådet tirsdag. Det varsler den norske FN-delegasjonen. Norge er ett av medlemmene og har tatt til orde for åpne møter.

President Joe Biden sa senere samme dag i en telefonsamtale med statsminister Benjamin Netanyahu at han støtter en våpenhvile.

– Ingen nekter Israel retten til å forsvare seg selv. Når det er sagt, man kan risikere store konsekvenser hvis kampene fortsetter. Sivile blir drept. Barn blir drept, sa Milley på vei til Brussel.

En såret jente hentes ut av ruinene etter et israelsk luftangrep 16. mai. Ifølge palestinske helsemyndigheter skal 61 barn være drept i løpet av den siste uken. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Mandag var Reuters i kontakt med en sentral kilde i den israelske statsadministrasjonen. Sannsynligheten for en snarlig våpenhvile ble da avvist.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjentok mandag at Israel vil fortsette luftangrepene mot Gazastripen.

– Vi fortsetter operasjonene så lenge det er nødvendig for å få tilbake ro og sikkerhet for alle israelske borgere, sier Netanyahu.

Verste siden 2014

Konflikten mellom Hamas og Israel eskalerte etter å ha blitt utløst av uro i det israelsk-annekterte Øst-Jerusalem. Krigshandlingene er de verste siden 2014.

Det er avfyrt rundt 3.350 raketter mot Israel. Israelerne har svart med kraftige luftangrep som de sier er rettet mot Hamas-ledere og militær infrastruktur.

Ifølge det israelske militæret ble det mandag kveld avfyrt seks raketter fra Libanon mot Israel. En libanesisk sikkerhetskilde melder om tre raketter.

Ifølge den israelske hæren landet alle rakettene på libanesisk territorium. Det blir også oppgitt at Israel besvarte angrepet med artilleri.