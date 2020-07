Tiltalt for å ha gitt ordre om voldtekt, pisking og tvangsekteskap

Han møtte i retten i Haag med munnbind og med hvitt tradisjonelt tørkle rundt hodet. Han fulgte taust med da dommeren leste opp de alvorlige anklagene mot ham, da rettssaken startet denne uka.

Al Hassan var fra 2012 til 2013 politisjef for et brutalt regime i den historiske byen Timbuktu i Mali. Der var musikk forbudt. Kvinner som kledde seg feil, ble pisket.

Han er tiltalt for å ha tvunget jenter og kvinner til å gifte seg med militante islamister, for gjentatte voldtekter, overgrep og slaveri. I tillegg er han tiltalt for tortur, drap og ødeleggelse av historiske bygg.

DEKKER SEG TIL: Kvinner og jenter dekker seg til i Timbuktu i 2012, da islamistene hadde kontroll over byen. Foto: Str / AP

Nå stilles Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud for retten, anklaget for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

For første gang i den internasjonale straffedomstolen (ICC) er en tiltale tatt ut på bakgrunn av religiøs vold basert på kjønn. Det er banebrytende, sier forsker Inger Skjelsbæk ved norsk fredsforskningsinstitutt (Prio).

STYRKER: FN-soldater i Timbuktu utenfor en moske fra 1500-tallet. FN har fortsatt 15.000 soldater og personell i Mali. Foto: Sebastien Rieussec / AFP

– En viktig og banebrytende tiltale

Kontroll og innskrenkning av jenter og kvinners frihet står sentralt i rettssaken. Gjennom sosial og religiøs kontroll, tvangsekteskap, vold og voldtekter, ble kvinner og jenter fratatt helt grunnleggende menneskerettigheter, sier Skjelsbæk

En rekke liknende ekstreme grupper, som Boko Haram og IS, har drevet med det samme. Også de har en voldelig ideologi med strenge religiøse idealer om kjønn.

– Det som gjør dette så viktig og banebrytende, er at det er mange ekstreme grupper som har operert på samme måte. Rettssaken i ICC er derfor svært viktig. Den vil sette presedens for mulige fremtidige saker knyttet til andre ekstremistiske grupper, sier Skjelsbæk til NRK.

Den historiske byen Timbuktu ble overtatt av en gruppe islamistiske ekstremister i midten av 2012. De innførte en streng versjon av islamsk sharialov.

En rekke musikere flyktet fra byen da islamistene forbød all musikk. Jenter fikk ikke gå på skole, og kvinner måtte bære burka. Det ble rapportert at kvinner som ikke gikk med hansker, ble pisket.

Franske styrker deltok da styresmaktene i Mali tok kontroll over byen igjen i 2013.

Fortsatt trøbbel i Mali

Rettssaken er den andre mot en islamistisk ekstremist i ICC. I 2016 ble Ahmad al-Faqi al-Mahdi, som også regjerte i Timbuktu, dømt til ni år i fengsel.

Han ble dømt for å ha bidratt til ødeleggelse av historiske og hellige monumenter. Mahdi erklærte seg skyldig, beklaget, og ba muslimer om ikke å følge hans eksempel.

Mali sliter fortsatt med bevæpnede og voldelige islamister, og har den siste tiden vært preget av politisk krise. FN har store fredsbevarende styrker i landet, og også Frankrike har soldater på bakken.

Rettssaken fortsetter i slutten av august.