– Å vente lenger med å få tilbake gislene, vil ende opp med at vi ikke ødelegger Hamas og ikke får tilbake gislene, sier Olmert til NRK.

Han sier den viktigste oppgaven for den israelske regjeringen og militæret, etter hans mening, er å gi sikkerhet til deres innbyggere.

– Det mislykkes vi med den 7. oktober, derfor må vi få tilbake alle sammen uansett kostnad.

En israelsk soldat avbildet i området hvor Hamas gikk til angrep under en musikkfestival 7. oktober. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Det foregår nå en intens debatt her i Israel om hva som skal skje videre i Gaza. På den siden står Benjamin Netanyahu og den israelske høyresiden. De ønsker å fortsette krigen i Rafah. De sier at det er den eneste måten å vinne krigen på.

Netanyahu har lovet en «total seier». På den andre siden står de som heller vil få til en avtale med Hamas slik at gislene kommer hjem. Mange land, inkludert USA, prøver nå å hjelpe til for å til en slik avtale.

Byen Rafah er fylt med teltleirer. Byen har voktst fra 280.000 innbyggere til 1,5 millioner.

– Jeg ser bare tap

Olmert er tydelig på hva han mener.

– Utsagnene til statsministeren er rent tøv. Jeg gjentar hvis noen skulle misforstå eller ikke kan tro at jeg sier noe slikt: Det er rent tøv. Det finnes ikke noe slikt som «total seier».

– Det vil alltid da være et rom hvor han kan si at dette ikke er en total seier og vi bare må fortsette og fortsette, sier han.

NRK møtte Olmert søndag, altså før de to israelske gislene ble reddet i Rafah. Men det er fortsatt 134 israelske gisler igjen. Det er uklart hvor mange av dem som lever.

Palestinske barn leter i ruinene etter et israelsk angrep i Rafah. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Israel har også fått uvanlige sterke advarsler om å gå inn i Rafah fra det internasjonale samfunnet. Selv USA, som har støttet Israel gjennom krigen, har advart om kostnadene for en slik operasjon. Olmert mener prisen for å fortsette krigen i Rafah er altfor høy.

– Vi burde ikke gjøre det. Kostnadene for oss blir langt høyere enn det vi får ut av det. Vi risikerer forholdet vårt til Egypt. Vi kan helt miste den amerikanske støtten, og dette skal litt til, gitt der vi er nå. Israels posisjon i det internasjonale samfunn blir enda dårligere. Jeg ser bare tap.

– Er du også bekymret for tap av palestinske liv?

– Så klart.

Håper USA vil si ifra

Olmert var statsminister i Israel mellom 2006 og 2009. Han ledet landet gjennom krigen mot Hizbollah i 2006 og satt også ved makten under krigen mot Hamas i 2008 og 2009.

Han måtte gå av blant annet som følge av korrupsjonsanklager han senere ble dømt og satt i fengsel for. Han tror at Netanyahu frykter å lide samme skjebne. Også den sittende statsministeren har en korrupsjonsetterforskning henge over seg.

Han har ikke lenger noen politisk posisjon i Israel, men er fortsatt del av den offentlig samtalen.

Han håper USA snart vil si tydelig ifra etter å ha gitt Israel fremragende støtte og vennskap gjennom hele krigen.

– Venter vi at den amerikanske regjeringen vil si til den israelske regjeringen: Hei, folkens, nok er nok. Jeg håper de vil ha mot, besluttsomhet og styrke til å gjøre det, sier Olmert.

– Nok er nok av krigen?

– Ja. President Biden hinter om det. Jeg tror det kommer snart, at han sier nok er nok.

Nåværende statsminister Benjamin Netanyahu lover seier i Gaza. Olmert mener det kun er president Joe Biden som kan stoppe krigen. Foto: Reuters

Olmert mener som de aller fleste her at Israel måtte gå til krig etter Hamas-angrepet 7. oktober. Han sier drapene og gisseltakingen av sivile israelere ikke gå an å glemme eller tilgi, og at det ikke kan bli fred så lange Hamas sitter ved makten.

Det er ikke mye oppmerksomhet i Israel rundt tapene av sivile liv i Gaza. Olmert sier at Hamas hadde sine militære hovedkvarter i sentrum av byene og at sivile liv uunngåelig ville gå tapt. Han synes det internasjonale samfunnet bedømmer Israel hardt. Men han beklager likevel på det sterkeste:

– Jeg vil si så tydelig og rett fram som mulig. Jeg beklager hvert eneste tap av liv av ikke-involverte palestinere. Jeg beklager for hver eneste baby, hver eneste sivile som har blitt drept som følge av denne operasjonen, selv om alle i det internasjonale samfunn forsto at vi måtte starte en mot-offensiv etter angrepet vi ble utsatt for.

Les også Over en million har flyktet til Rafah – nye bilder viser forflyttelsene