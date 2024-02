Satellittbildene viser tydelig hva krigen har ført til. Byen Rafah er fylt med teltleirer.

Omtrent to tredeler av Gazastripens samlede befolkning holder nå til i den sørlige grensebyen mot Egypt.

Rafah ligger sør på Gazastripen, og er den mest sentrale innfartsporten for humanitær hjelp via Egypt.

Bildet viser ødeleggelser etter et israelsk angrep mot Rafah fredag. Foto: AP/NTB

Store forflytninger

Over en million fordrevne palestinere søker ly i teltleirer i Rafah.

Satellittbildene viser bilder tatt med tre måneders mellomrom. Bildene viser området ved flyktningleiren Tel al-Sultan først 13. oktober i fjor, som var krigens sjette dag, og igjen 14. januar.

Hundrevis av provisoriske tilfluktssteder ligger rundt et lager som er knutepunktet for distribusjon av den begrensede hjelpen som nå kommer inn på den beleirede Gazastripen.

Et område som vist på satellittbildene er en del av den større flyktningleiren i Rafah. Dette er en av åtte leirer i byområder på Gazastripen bygget for familier som ble drevet på flukt under krigen i 1948.

Over en million fordrevne palestinere søker ly i en teltleirer i Rafah. Foto: Reuters/NTB

Rafah har blitt sett på som en «trygg sone», men blir nå rammet jevnlig av israelske angrep.

Natt til lørdag har vært preget av luftangrep mot Rafah og min 25 mennesker er drept, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Hamas advarte lørdag Israel mot å utføre militære operasjoner i byen Rafah, og sa at det kan føre til at «titusener» av mennesker blir drept og skadd.

– Det vil få katastrofale følger dersom Israel går inn i byen», sier Hamas i en uttalelse lørdag, ifølge AFP.

BBC: Må spise dyremat for å overleve

Nord på Gazastripen er mange mennesker isolert. Ifølge BBC går barn uten mat i flere dager fordi nødhjelp ikke kommer inn i disse områdene.

BBC skriver at innbyggerne har måtte male dyremat til mel for å overleve. Men selv dyremat er nå i ferd med å gå tomt.

FNs menneskerettighetsorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) har ikke fått levere mat til Gaza nord for Wadi siden 23. januar.

Palestinere maler dyrefor til mel for å kunne lage brød. Foto: Abaca/NTB

UNRWA-sjef Philippe Lazzarini skriver på X at halvparten av de humanitære leveringene til UNRWA til nord-Gaza har blitt avvist.

– FN har identifisert lommer med sult i nord-Gaza der man antar at folk er på kanten til hungersnød. Minst 300.000 som oppholder seg i området er avhengige av vår hjelp for å overlever, skriver han.

– Ingen annen løsning enn total seier

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, ba tidigere denne uken det israelske militæret rykke inn sør på Gazastripen.

– Ingen annen løsning enn total seier, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Han fortalte pressen at han har instruert IDF til å operere i Rafah, i det han mener er det siste befestede området til Hamas.

Israelsk statsminister Benjamin Netanyahu vil sende israelske soldater inn i Rafah. Foto: POOL / Reuters

Utenriksminister Espen Barth Eide sa fredag til NRK at han frykter et blodbad dersom israelske styrker rykker inn i Rafah.

– Menneskene i Rafah har ikke lenger noen steder å flykte til, sa utenriksministeren og viste til at folkeretten er klar på at sivile må beskyttes.

USA og flere andre land er også bekymret for sikkerheten til sivile hvis israelske soldater tar seg inn i Rafah.

Eskaleringen kommer samtidig som den internasjonale domstolen (ICJ) behandler folkemord-saken mot Israel.

Domstolen konkluderte nærmest enstemmig med at det er fare for folkemord i Gaza.

De krevde at Israel skulle innføre flere hastetiltak, noe Sør-Afrika, Israels motpart i saken, hevder at Israel ignorerer.