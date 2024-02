Israel ber FN om hjelp til å evakuere sivile

Ein talsperson for israelske styresmakter ber FN om hjelp til å evakuere sivile frå krigsområda i Gaza, melder Reuters.

– Vi oppfordrar FN til å samarbeide. Ikkje sei at det ikkje kan gjerast. Samarbeid med oss for å finne ein måte, sa talsperson Eylon Levy i eit møte med pressa.

FN har i fleire veker skulda Israel for å avgrense deira bistand på den tettbefolka stripa.

Fredag førre veke skulda FN Israel for å hindre matleveransar til 1,1 millionar palestinarar då UNRWA-direktør Philippe Lazzarini informerte at ei last med mat donert av Tyrkia har stått fast i vekevis i den israelske hamnebyen Ashdod.

Vekker bekymring

Storbritannia sin utanriksminister Lord Cameron seier han er «veldig bekymra» over situasjonen i Rafah og ber Israel om å stoppe opp og tenke seg om før dei set i gang ein eventuell bakkeoperasjon i Rafah, melder AFP.

– Vi er svært bekymra over situasjonen og vil at Israel skal stoppe opp og tenke svært alvorleg over saka før dei går vidare. Framfor alt ynskjer vi ein umiddelbar pause i kampane, og at den pausen skal lede til ei våpenkvile, sa den britiske utanriksministeren.

Måndag sanksjonerer Storbritannia fire israelske aktørar grunna «aggresjonshandlingar mot palestinarar på Vestbredden».

USA har allereie innført sanksjonar mot fleire israelske busettarar som er skulda for vald mot palestinarar i regionen.

Japan seier også at dei er djupt bekymra over Israel sine militære handlingar i Rafah.

Benjamin Netanyahu sa måndag at Israel vil gjere alt for å lauslate dei resterande gislane og at det militære presset vil halde fram heilt til Hamas er overvunne.

– Berre militært press og fullstendig siger vil resultere i lauslating av alle gislane, står det i ein utsegn frå Statsministeren sitt kontor.

Varsla bakkeinvasjon

Over 1,2 millionar palestinarar har flykta til den vesle byen ved grensa til Egypt for å unngå israelske angrep lenger nord i Gaza. Palestinarane bur i telt i provisoriske flyktningleirar.

Byen, som før hadde rundt 280.000 innbyggarar, husar no 1,5 millionar palestinarar. Dei fleste er internt fordrivne på flukt frå bombene.

Noreg, EU og ei rekke hjelpeorganisasjonar har åtvara om katastrofale følger dersom bakkeinvasjonen blir ein realitet.

USAs president Joe Biden i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Israel på søndag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Også USAs president Joe Biden har bede Netanyahu om å skjerme sivile.

Så seint som søndag åtvara Biden Netanyahu mot å gjennomføre ein militæroffensiv mot Rafah utan ein plan for å sikre sivilbefolkninga.