Netanyahu vil sende soldater inn i Rafah

Ingen del av Gaza vil være trygg, sier Israels statsminister på en pressekonferanse onsdag kveld.

Nå ber han det israelske militæret (IDF) rykke inn sør på Gazastripen.

– Vi har instruert IDF til å operere i Rafah, det siste befestede området til Hamas, sier Netanyahu.

Flere vestlige land har advart Israel mot å gå inn i Rafah. Byen ligger helt på grensen til Egypt og over en million internt fordrevne har søkt tilflukt der.

Vil tilintetgjøre Hamas

Netanyahu anslår at seier er innen rekkevidde i løpet av noen måneder.

– På et politisk nivå jobber vi med å tilintetgjøre Hamas og å hente hjem gislene. Vi skal ikke returnere fra Gaza uten seier.

Netanyahus ordre kommer samtidig som den internasjonale domstolen (ICJ) behandler folkemord-saken mot Israel.

Domstolen konkluderte nærmest enstemmig med at det er fare for folkemord i Gaza.

De krevde at Israel skulle innføre flere hastetiltak, noe Sør-Afrika, Israels motpart i saken, hevder at Israel ignorerer.

Advarer

Kåre Aas er tidligere ambassadør til Israel, USA og Afghanistan. Han mener dette vil vekke skarpe reaksjoner.

– Nå er det en million palestinere som har flyktet fra Nord-Gaza til Sør-Gaza. Nå har de ingen andre steder å være, enn i sør, sier Aas.

– Om man da ser for seg at det skal være en militær operasjon i området, så sier det seg selv at da vil befolkningen lide, som de gjorde i nord, sier han.

Aas sier trusler om mindre militær og økonomisk støtte fra USA kan være noe som vil påvirke Netanyahu.

– Netanyahu har hele tiden sagt at de skal knuse Hamas, og dette er et ledd i den strategien han har valgt. Samtidig har jeg håp om, og tro på at det internasjonale samfunnet vil legge betydelig press på Israel, slik at dette ikke skjer. Men det vil tiden vise, svarer Aas.

Grense til Egypt

Rafah grenseovergang, hvor nødhjelp strømmer inn og utsatte sivile venter på å få flykte ut, er den eneste overgangen inn til Egypt som Israel ikke kontrollerer.

Overgangen ligger i den sørligste byen på Gazastripen, Rafah.

I tillegg til grenseovergangen på land, eksisterer det trolig flere tunneler under bakken. Tunnelene har eksistert lenge. Under krigen i 2014 bombet Israel flere av dem sammen. Likevel regnes systemet fortsatt til å være hovedforsyningsårer som leder våpen og penger inn til Hamas.

Avviser våpenhvile

Ifølge Reuters har Hamas lagt fram et forslag om våpenhvile og fangeutveksling i tre faser på 45 dager hver.

Forslaget skal ha omfattet fangeutveksling, tilbaketrekking av Israels styrker og avslutning av krigen i Gaza i løpet av 135 dager.

På pressekonferansen sier Netanyahu at å gå med på Hamas sine krav vil være en invitasjon til en ny massakre.

En talsperson for Hamas sier til Reuters at Netanyahus kommentarer til forsøket på våpenhvile viser at han ønsker å fortsette konflikten i regionen.