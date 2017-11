Putin: – Opplysninger om innblanding i USA-valgkamp er fabrikkert

Vladimir Putin kom med uttalelsene etter Stillehavstoppmøtet i Da Nang i Vietnam, der USAs president og 20 andre toppledere deltok.

Putin har flere ganger kommentert påstandene om russisk innblanding i fjorårets amerikanske valgkamp, og på dagens pressekonferanse fikk han spørsmål om den siste utviklingen i saken:

Arrestasjonen av Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og påståtte møter mellom Trumps tidligere rådgiver George Papadopoulos og Putins niese.

– Oppdiktet

Russlands president benekter på det sterkeste at Russland prøvde å påvirke fjorårets amerikanske valgkamp til fordel for Donald Trump. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

– Påstandene om at Moskva blandet seg inn i den amerikanske valgkampen er oppdiktet, sa den russiske presidenten.

Han hevdet at det som er lagt frem av anklager mot tidligere valgkampsjef Paul Manafort ikke har noe å gjøre med Russland.

Og Vladimir Putin avviste på det sterkeste at hans niese har møtt Trumps tidligere rådgiver George Papadopoulos.

– Dette er en slags fantasi, sa den russiske presidenten.

Stor etterforskning

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er siktet for «sammensvergelse mot USA».

Siktelsen er tatt ut av spesialetterforsker Robert Muller, som gransker påstander om at Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Paul Manafort er president Trumps tidligere valgkampsjef, og sitter nå i husarrest tiltalt for "sammensvergelse mot USA". Foto: Jacquelyn Martin / AP

Manafort ble arrestert for to uker siden, og sitter nå i husarrest.

– Beklagelig

Den russiske presidenten sa i dag at det var beklagelig at det ikke ble anledning til politiske samtaler med USA-president Donald Trump under oppholdet i Vietnam.

De to lederne hilste på hverandre og hadde korte samtaler, og begge sier de ønsket et lengre møte, men at tiden ikke tillot dette.

Trump og Putin sendte likevel ut en felles uttalelse om konflikten i Syria.

