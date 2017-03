Theresa May: Terroristen var født i Storbritannia

Mannen som er mistenkt for å stå bak London-terroren er født i Storbritannia, sier statsminister Theresa May i en tale for parlamentet.

Hun forteller at politiet har bekreftet identiteten til mannen, som ble skutt og drept i angrepet. Han var fra før kjent for sikkerhetstjenesten MI5.

– Han ble etterforsket i relasjon til voldelig ekstremisme for en del år siden, sier May, men legger til at han ikke var del av «det nåværende etterretningsbildet».

– Han var en perifer figur. Den saken er gammel; han var ikke del av det nåværende etterretningsbildet, sier hun.

May sier de ikke har grunn til å tro at flere angrep er nært forestående.

Statsministeren sier videre at britene «ikke er redde» og at politimannen som ble drept var en helt.

– Å opptre som normalt er den beste responsen på terror, sier hun.

Totalt tre personer – to sivile og én politimann – er så langt bekreftet drept i angrepet, som ble utført med bil og kniv. Flere oppgis å være alvorlig skadd.

Åtte personer er pågrepet i tilknytning til hendelsen, men det er ikke klart hva slags rolle de eventuelt har. Britisk politi tror gjerningsmannen handlet alene.